Formula 1 | Marko promette un sedile a Lawson per il mondiale 2025

Formula 1 Marko Lawson – Intervistato dal quotidiano Osterreich, Helmut Marko ha ammesso di osservare con attenzione la crescita di Liam Lawson, attuale terzo pilota di Red Bull e Racing Bulls, precisando come il neozelandese sia un forte candidato per un sedile da ufficiale a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Grazie alle splendide prestazioni mostrate lo scorso anno a cavallo tra i GP di Zandvoort e Doha, in sostituzione dell’infortunato Daniel Ricciardo, il talento della Junior Academy ha guadagnato parecchi posti nella graduatoria personale di Marko, garantendosi una posizione di assoluto rispetto in ottica futura. Qualcosa che il classe 2002 di Hastings cercherà di confermare già quest’anno, soprattutto nelle poche occasioni che avrà a disposizione, come ad esempio le libere del venerdì.

Marko e l’apertura nei confronti di Lawson

“Si, Lawson meriterebbe un posto per il 2025. Ha svolto un ottimo lavoro lo scorso anno e lo seguiamo con attenzione per il futuro. Allo stesso modo, però, dovrebbe almeno correre qualche altra gara in modo da poter vedere dove risiede veramente il suo potenziale”.

Lawson, una breve ma intensa esperienza

Inizialmente terza guida di Red Bull e AlphaTauri, Lawson ha corso cinque gare con la scuderia faentina – precisamente tra Zandvoort e Doha – mostrando delle prestazioni di assoluto rispetto fin dal debutto in Olanda. Nel totale, il neozelandese si è garantito 2 punti, rivelandosi un pilota concreto, veloce e poco incline all’errore. Qualità importanti che gli hanno permesso di scalare le gerarchie all’interno della rosa dei giovani nelle mani di Helmut Marko.