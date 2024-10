F1 | Colapinto supera Verstappen in pista: “20 secondi di penalità? Oh mio Dio, che ha combinato?!”

Nel paddock della Formula 1 c’è un nuovo personaggione che sta facendo parlare di sé, e non solo per il suo talento in pista. Si tratta di Franco Colapinto, giovane pilota argentino della Williams, che ha già saputo conquistare l’affetto e le simpatie di fan e addetti ai lavori. La sua spontaneità, unita a una naturale capacità di scherzare, lo rendono una figura fresca in un ambiente che spesso è caratterizzato da formalità e rigore. Già a Austin, il #43 aveva fatto sorridere tutti con una battuta nei confronti di Esteban Ocon, definito semplicemente “quel francese” dopo che il pilota dell’Alpine gli aveva soffiato il punto del giro più veloce. Un episodio che ha rivelato il suo carattere ironico e alla mano.

La scena si è ripetuta a Città del Messico, durante un’altra delle sue prestazioni solide. Max Verstappen, penalizzato con 20 secondi per le ruotate a Lando Norris, è rientrato in pista dietro proprio a Colapinto dopo il pit-stop. Quando l’ingegnere di pista gli ha spiegato via radio la penalità inflitta al campione del mondo, la reazione di Franco è stata tanto sincera quanto esilarante: “20 secondi di penalità? Oh mio Dio, che ha combinato?!”. Un commento che ha immediatamente fatto il giro dei social, confermando quanto Colapinto, oltre a essere un pilota promettente, sia anche un personaggio autentico e divertente.

La sua leggerezza e il modo in cui affronta le situazioni stanno aggiungendo una ventata di freschezza in un mondo, quello della Formula 1, spesso troppo serioso. Colapinto ha già dimostrato in poche gare di avere una grande abilità al volante, ma è il suo carattere solare che lo sta rendendo uno dei piloti più apprezzati nel paddock. Perdere un talento e una personalità del genere sarebbe davvero un peccato per lo sport, che ha bisogno di figure capaci di unire qualità tecniche e carisma umano.

