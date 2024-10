F1 | McLaren, Norris vuole sfruttare la Sprint in Brasile: “Più punti a disposizione”

Così come ribadito più volte in Messico, Lando Norris continua sulla sua linea anche prima del Gran Premio di San Paolo in Brasile, ribadendo come il secondo posto conquistato domenica sia fantastico. E’ vero, il pilota inglese della McLaren ha guadagnato 10 punti nella lotta mondiale con Verstappen, ma probabilmente avrebbe potuto fare bottino pieno provando quantomeno a vincere la gara. Per una serie di ragioni però, tra la lotta con Max e una gestione ancora troppo conservativa del team, Lando non ha potuto fare di più. Adesso è il momento di passare all’attacco, mancando quattro gare e due Sprint Race alla fine del campionato, e i 47 punti di distacco non si recuperano accontentandosi.

“Iniziare il weekend con il secondo posto ottenuto in Messico è fantastico – ha detto Norris. Sono state un paio di settimane intense per tutti noi, con gare consecutive, quindi è davvero positivo ottenere un risultato solido a metà strada prima di spostarci in Brasile. Il Gran Premio di San Paolo è sempre un appuntamento divertente. I tifosi ci accolgono calorosamente e la città ha sempre un’atmosfera speciale. Essendo un altro weekend Sprint, ci saranno più punti in palio. Non vedo l’ora, andiamo!”.