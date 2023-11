F1 | Clamoroso: al GP di Las Vegas ci si potrà sposare! [VIDEO]

No, nessuna fake news ma siccome stiamo parlando di Las Vegas, tutto ciò che è trash, eccentrico e over the top, pare sia concesso…addirittura salire all’altare! Gli organizzatori del GP di Las Vegas infatti, hanno allestito cappella nuziale con tanto di insegna “Race to the Altar” (corri all’altare) nella quale si potrà dire il fatidico “SI'”.

Non ci credete? Ecco il video che lo dimostra…a voi i commenti!

Love in the fast lane💍❤️ Introducing the first-ever #F1 wedding chapel 💒#LasVegasGP pic.twitter.com/loK5LTDpiO — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 13, 2023

Vi ricordiamo gli orari del Gran Premio che si disputerà in notturna e quindi dobbiamo puntare la sveglia: si parte venerdì 17 novembre con le prime prove libere alle 05:30, seguite poi dal secondo turno di libere alle ore 09:00. Sabato 18 alle 05:30, si disputerà il terzo turno di prove libere che anticipa le qualifiche, previste alle 09:00. Domenica 19 alle 07:00 si spengono i semafori con la gara della durata di 50 giri.

