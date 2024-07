F1 | Mazzola e la crisi Ferrari: “Situazione preoccupante e inaspettata” [VIDEO]

F1 Mazzola Ferrari – Intervenuto a Paddock Live, Luigi Mazzola ha analizzato la crisi che sta vivendo la Ferrari dal Gran Premio del Canada ad oggi, sottolineando come il clamoroso ritorno del bouncing nelle curve ad alta velocità sia “preoccupante e inaspettato”.

Secondo il talent di Sky Sport, la Rossa non ha considerato tutte le variabili durante la fase di studio dell’ultimo pacchetto di aggiornamenti, presentato a Barcellona meno di sette giorni fa, aspetto che ovviamente sta penalizzando e non poco le prestazioni di Carlos Sainz e Charles Leclerc in questa fase centrale del campionato.

L’iberico, ricordiamo, ha chiuso la gara del Red Bull Ring al terzo posto, mentre il monegasco non è riuscito a fare meglio della 11° posizione.