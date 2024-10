F1 | Button striglia McLaren: “Basta incertezze. E’ arrivato il momento di puntare su Norris”

F1 Button McLaren – Jenson Button ha lanciato un messaggio chiaro alla McLaren: è il momento di puntare tutto su Lando Norris nella corsa al titolo 2024. La squadra, attualmente in testa al Campionato Costruttori, deve affrontare la sfida di ridurre il divario di 52 punti tra il pilota inglese e Max Verstappen nella classifica piloti.

Secondo l’ex campione, la scuderia dovrebbe iniziare a dare priorità al suo talento di punta, implementando ordini di scuderia per sostenere la sua corsa al titolo. “Mi piace che non ci siano ordini di squadra perché, come pilota, li odio,” ha dichiarato Button nel podcast di Sky Sports F1. “Ma se vuoi vincere il Campionato del Mondo, a un certo punto devi favorire un pilota. Soprattutto in questa fase del campionato, quando ogni singolo punto è importante per Lando. Se vuole diventare campione nel 2024 hai bisogno di ogni punto possibile.”

Button consiglia la McLaren

L’ex McLaren ha anche suggerito una strategia precisa per utilizzare Oscar Piastri come supporto: “Questo significa anche usare il compagno di squadra per prendersi il giro più veloce, se Max ce l’ha durante una gara… è una situazione davvero difficile per i piloti e per la squadra, ma devi farlo. È per questo che la Ferrari ha vinto così tanti titoli con Michael Schumacher e perché Sebastian Vettel ha conquistato tanti campionati.”

Pur riconoscendo l’ottima stagione del giovane talento australiano, Button ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul pilota di maggior esperienza per il resto del campionato: “Piastri ha fatto un lavoro straordinario quest’anno, ma Lando ha molti più punti. Se vogliono vincere il titolo piloti, e non solo quello, ma anche il costruttori, dovranno agire in questo modo.”

La strategia per portare Lando Norris al titolo

Le dichiarazioni dell’ex campione riflettono un approccio strategico che ha caratterizzato alcune delle epoche più dominanti della Formula 1. Favorire un pilota nelle fasi decisive della stagione è una pratica consolidata, che può fare la differenza tra il trionfo e la sconfitta. Per la squadra britannica, il consiglio di un esperto come Button potrebbe essere la chiave per tornare al vertice della Formula 1, riportando il team a competere per il titolo dopo anni di attesa.