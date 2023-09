Formula 1 | Ferrari, show e lotta a Monza davanti alla marea rossa

Formula 1 GP Italia Monza – La Scuderia Ferrari è stata grande protagonista nel Gran Premio d’Italia che è andato in scena all’Autodromo Nazionale di Monza. La squadra ha portato a casa il terzo posto con Carlos Sainz e il quarto con Charles Leclerc che hanno dato del filo da torcere alle Red Bull durante la corsa e nelle fasi conclusive hanno tenuto i tifosi con il cuore in gola duellando tra loro per il podio. Sainz si è dunque fatto uno splendido regalo nella settimana che lo ha visto compiere 29 anni: per lui si tratta del sedicesimo podio in Formula 1, il primo della stagione, il numero 802 per il team. Con i 27 punti raccolti la Scuderia ha scavalcato l’Aston Martin nel Mondiale Costruttori e si è portata a 45 lunghezze dalla Mercedes.

La gara. Al via Carlos è riuscito a conservare la prima posizione tenendo dietro Max Verstappen e Charles. Lo spagnolo è riuscito a tenere un buon passo nei primi giri ma Verstappen era continuamente in zona DRS. Carlos ha dovuto cedere la posizione all’olandese al giro 16, subito prima di fermarsi al box per la sua unica sosta, nella quale è passato da gomme Medium ad Hard, imitato poco dopo dal compagno di squadra. Dopo la sosta Verstappen ha guadagnato un margine di sicurezza e la corsa si è accesa per il secondo posto quando alle due Ferrari si è unita la seconda Red Bull di Sergio Perez. Il duello a tre è stato emozionante, finché il messicano è riuscito a superare le Ferrari, forte di una vettura in grado di gestire meglio le gomme. Data la superiorità nei confronti del resto del gruppo, nell’ultima fase a regalare spettacolo sono dunque stati proprio i piloti Ferrari cui è stato permesso di lottare per l’ultimo gradino del podio pur senza prendere rischi. I due sono stati bravissimi, anche se alla prima chicane in un paio di occasioni le due SF-23 sono arrivate a ruote bloccate. A tre giri dal termine Leclerc è anche riuscito a passare il compagno che però si è ripreso la posizione sfruttando la miglior trazione alla Variante della Roggia.

Bye bye Europa. Con la gara di Monza il Mondiale ha dunque concluso la propria fase europea: il prossimo appuntamento vedrà il campionato spostarsi in Asia, a Singapore, dove si correrà domenica 17 settembre.