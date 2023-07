F1 | Budget cap, Mercedes interrogata dalla FIA

Durante il Gran Premio dell’Ungheria, si è sparsa la voce che tre squadre avrebbero commesso delle infrazioni al budget cap, per quanto riguarda il 2022. Ad alimentare le voci è il fatto che non tutti i team hanno ricevuto la conferma dalla FIA di essere in regola. Toto Wolff, ha dichiarato a Sky Sports che la FIA ha fatto i dovuti controlli circa due mesi fa e ha precisato di non aver ricevuto nessuna conferma di una possibile infrazione al regolamento.

“La FIA ha fatto tantissime domande ai team, a conferma di quanto sia severo il processo di verifica. E’ un bene per la Formula 1 perché dobbiamo fermare qualsiasi tipo di violazione non intenzionale o intenzionale del budget cap, come avviene per il regolamento tecnico e sportivo”.

Wolff ha anche parlato della necessità per la FIA di esaminare ulteriormente altri progetti gestiti da team di F1:

“I grandi team hanno migliaia di dipendenti che a volte sono impegnati in progetti più o meno commerciali. Con noi è più semplice perché siamo una entità unica, tutti i dipendenti lavorano nello stesso posto. E’ più complicato quando i team sono divisi in diverse unità e con diversi fornitori. Non ho mai fatto mistero nel dire che con i regolamenti che entreranno in vigore nel 2026 dovremmo eliminare questo genere di situazioni. Chi lavora per il progetto di Formula 1 non dovrebbe fare altro. Dal mio punto di vista, questa è la direzione da prendere”.

