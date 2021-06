F1 | Brawn rivela: “Pronti a rompere la concomitanza tra Indy500 e GP di Monaco”

In una chiacchierata concessa ai microfoni del sito “Racer”, Ross Brawn non ha escluso la “rottura” della concomitanza tra il Gran Premio di Monaco e la Indy 500, precisando come l’obiettivo delle due serie debba essere quello di “ampliare” quanto più possibile il proprio bacino di pubblico. Secondo l’Ingegnere inglese, Formula 1 e IndyCar sono pronti a collaborare in questo momento di “parziale” difficoltà, varando una sinergia utile per attirare un pubblico “nuovo” e giovane, capace di formare uno zoccolo duro per i prossimi anni.

“Come Formula One Management siamo inclusivi verso tutto il Motorsport”, ha affermato il braccio destro di Stefano Domenicali. “Usando una metafora, quando la marea sale, tutte le barche vanno su, come diceva il mio ex collega Sean Bratches. Se l’interesse verso il Motorsport sale, la piattaforma di fan aumenta per tutte le categorie. La serie Drive to Survive ha avuto molto successo ha portato molti nuovi fan nel mondo della Formula 1. Non c’è dubbio che si guarderanno intorno per le altre serie avendo scoperto questo nuovo mondo”.

“Noi vogliamo che la Indy 500 sia un enorme successo, così da avere anche noi molto seguito quando la Formula 1 farà tappa in America”, ha proseguito. “Finalmente ho avuto l’opportunità di guardare la gara perché, rispetto al solito, non stavo tornando a casa da Monaco! È fantastico vedere un team di Formula 1 coinvolto come la McLaren. Di solito, la carriera nella IndyCar Series è successiva alla Formula 1, ma se non ci sono coincidenze in calendario non vi è motivo per aspettare”.