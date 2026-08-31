F1 | Ben Sulayem punge Sainz Sr: “Non sa cosa significa essere presidente FIA”

Mohammed Ben Sulayem torna a parlare delle elezioni per la presidenza della FIA e, questa volta, lo fa lanciando una frecciata a Carlos Sainz Sr. L’ex campione del mondo rally aveva valutato la possibilità di candidarsi alla guida della Federazione Internazionale dell’Automobile per sfidare l’attuale presidente, ma il suo tentativo non è poi andato avanti.

Il processo elettorale era stato accompagnato da numerose polemiche, con gli oppositori di Ben Sulayem che avevano contestato le modalità di presentazione delle candidature, ritenute eccessivamente restrittive e tali da rendere difficile l’ingresso di candidati realmente competitivi.

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Ben Sulayem ha raccontato il rapporto con Sainz e il modo in cui l’ex pilota avrebbe affrontato l’ipotesi di una candidatura.

“Carlos è un buon amico, ma non credo che abbia capito”, ha dichiarato il presidente della FIA.

Ben Sulayem: “La presidenza FIA non riguarda solo lo sport”

Ben Sulayem ha poi spiegato cosa significhi, secondo lui, ricoprire il ruolo di presidente della FIA, sottolineando come l’incarico vada ben oltre la gestione delle competizioni automobilistiche.

“Naturalmente conosce la FIA e lo sport meglio di chiunque altro, ma la presidenza della FIA non riguarda soltanto lo sport. Riguarda la mobilità, la gestione di un’organizzazione e 245 membri provenienti da tutto il mondo”.

Un incarico che, secondo Ben Sulayem, richiede un impegno costante durante tutto l’anno.

“Significa lavorare 365 giorni all’anno senza ricevere nulla in cambio”.

Le parole del presidente FIA rappresentano dunque una nuova frecciata nei confronti di Sainz Sr, che aveva preso in considerazione la possibilità di entrare nella corsa alla presidenza durante una fase particolarmente delicata per la Federazione.

Sainz Jr smentisce l’ipotesi Audi: “Mai presa in considerazione”

Carlos Sainz ha recentemente rinnovato il proprio impegno con Williams, respingendo le indiscrezioni che lo avevano accostato ad Audi.

Lo spagnolo ha negato di aver seriamente valutato la possibilità di lasciare la squadra britannica per approdare al progetto del costruttore tedesco.

“No, erano soltanto le solite voci del paddock. Posso confermare che quest’anno non ho mai preso seriamente in considerazione l’idea di andare da un’altra parte”.

Danner preoccupato: “Qualcosa non va in Williams”

Nonostante le rassicurazioni di Sainz, l’ex pilota di Formula 1 Christian Danner continua a guardare con preoccupazione alla situazione della Williams.

“Penso che ci siano più problemi di quanto si possa vedere dall’esterno. È evidente che qualcosa non va”, ha dichiarato a Motorsport Magazin.

Danner ha inoltre evidenziato una presunta discrepanza nelle dichiarazioni relative al contratto di Sainz.

“Ora Sainz dice di avere un contratto di un solo anno e non un accordo pluriennale. In risposta, James Vowles ha detto: ‘No, abbiamo un accordo pluriennale’. Quindi, o Sainz si sta inventando qualcosa, oppure la Williams ha commesso un grave errore”.