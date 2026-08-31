Formula 1 | Il programma del Fuori GP per il weekend di Monza

In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma all’Autodromo Nazionale di Monza, i comuni brianzoli di Arcore, Lesmo e Villasanta hanno definito un calendario coordinato di appuntamenti territoriali nell’ambito dell’ormai classico appuntamento con il Fuori GP. La rassegna include esposizioni di vetture da corsa, incontri dedicati alla tecnica automobilistica, sessioni di guida virtuale, attività sociali e un test di accoglienza per i tifosi provenienti dall’estero. Le manifestazioni si articolano nel corso dell’intera settimana della gara, coinvolgendo sedi storiche, strutture comunali e spazi pubblici.

La mostra e il programma di eventi ad Arcore

Ad Arcore le attività hanno preso il via nelle Scuderie di Villa Borromeo con l’inaugurazione della mostra espositiva intitolata Anatomia di un’auto da corsa. Il percorso espositivo presenta tre modelli della storia dell’automobilismo sportivo, tra cui la Porsche 935 K3 ad effetto suolo impiegata nelle gare endurance, la Lancia 037 Abarth vincitrice del mondiale Rally 1983 e la monoposto di Formula 1 Toleman TG185, guidata nel campionato 1985 da Teo Fabi e Piercarlo Ghinzani. L’allestimento, ideato da Enrico Mapelli ed Ettore Pitonzo e coordinato dal consigliere delegato Pierluigi Perego, integra l’esposizione delle vetture con componenti ingegneristiche tra cui impianti frenanti Brembo, pneumatici Pirelli, elementi aerodinamici e propulsori d’epoca.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 6 settembre, offrendo al pubblico la possibilità di utilizzare un simulatore di guida professionale allestito nelle sale della villa nelle serate dell’1 e del 3 settembre e durante il fine settimana. Il calendario delle iniziative di Arcore prevede una serata tematica dedicata alla tecnica automobilistica e la presentazione del volume scritto dal giornalista Mario Donnini insieme all’ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli. Nella giornata di sabato 5 settembre in piazza Pertini si svolgerà inoltre la sessione di Kart-Therapy promossa dall’associazione Wheelchair Karting, che consentirà l’accesso alla pista a persone con disabilità attraverso l’impiego di kart biposto con guida assistita.

Le conferenze e gli spettacoli promossi nel comune di Lesmo

Il comune di Lesmo partecipa al palinsesto del Fuori GP nell’ambito della rassegna Arte, sapori e motori in Brianza, con eventi distribuiti tra la Sala consiliare, il Palailpra e la Monza Kart Arena. L’apertura delle attività culturali è affidata alla conferenza storiografica intitolata Ugo Sivocci, un quadrifoglio per sempre, incentrata sulla figura del pilota automobilistico italiano. Successivamente il centro operativo delle manifestazioni si sposterà presso la Monza Kart Arena, dove si terrà lo spettacolo itinerante Le Ferrarine seguito da una serata musicale a tema.

Nel corso del fine settimana il programma di Lesmo prevede l’allestimento di aree ristoro con gastronomia internazionale, raduni di autovetture elaborate all’interno dell’evento Salati and Furious ed esibizioni musicali commemorative. Da venerdì a domenica la Monza Kart Arena ospiterà postazioni con simulatori F1 Shift Racing per il pubblico, mentre la giornata conclusiva del Gran Premio verrà trasmessa integralmente su un maxischermo posizionato nell’area dell’evento per consentire la visione pubblica delle qualifiche ufficiali e della gara.

Il progetto di accoglienza e la festa a Villasanta

A Villasanta l’organizzazione del Fuori GP nasce da un accordo di cooperazione tra l’amministrazione comunale, i commercianti locali e le associazioni del territorio. Le iniziative culturali sono ospitate nel complesso di Villa Camperio, dove è prevista la proiezione gratuita del lungometraggio F1 con l’attore Brad Pitt all’interno della rassegna Cinema in Villa. Tra il 3 e il 6 settembre le sale e i cortili della villa accoglieranno il simulatore di guida professionale del Monza Circuit gestito da Pop Up Village e un’esposizione di vetture storiche preparate dal team Zero40, vincitore del Campionato Italiano 2025. Il programma di Villa Camperio si completa con il raduno automobilistico Mams, con la dimostrazione tecnica dal vivo intitolata Anatomia della monoposto e con la presentazione del libro Giro di pista firmato da Diego Alverà, condotta insieme al giornalista Mauro Corno.

Parallelamente agli eventi espositivi, l’Area feste di via Sauro ospita il Pop Up Village, una struttura attrezzata con campi da street basket, iniziative per famiglie, attività cinofile curate dall’Enpa e punti di ristorazione a base vegetale. Presso l’Area feste viene inoltre attuato un progetto pilota di accoglienza sostenibile rivolto ai tifosi in camper, predisposto dal Comune per gestire i flussi di visitatori legati alla presenza del formato della gara Sprint del sabato.

Il sindaco Lorenzo Galli ha spiegato che la misura intende strutturare l’offerta ricettiva senza gravare sulla viabilità locale e creando ricadute dirette per le attività commerciali del centro abitato. I dodici stalli attrezzati messi a disposizione dall’amministrazione risultano già completamente prenotati da equipaggi provenienti da Germania, Olanda, Francia e Italia. L’animazione commerciale e sociale si estenderà alle vie cittadine Confalonieri e Mazzini, dove si terranno mercati, spettacoli serali e la tradizionale Festa Alpina, oltre a un circuito di kart a pedali allestito per i bambini in piazza Europa.

La gestione dei flussi e l’impatto sul territorio brianzolo

L’articolazione delle manifestazioni del Fuori GP nei tre comuni adiacenti all’Autodromo Nazionale di Monza risponde alla necessità di distribuire sul territorio l’afflusso di appassionati attesi per il fine settimana della gara. L’offerta combinata tra Arcore, Lesmo e Villasanta consente di affiancare alla competizione sportiva un programma ad accesso libero incentrato sulla divulgazione automobilistica, sulla mobilità sostenibile e sull’intrattenimento locale. La presenza di simulatori professionali, esposizioni dinamiche di ingegneria meccanica e servizi di accoglienza stanziale evidenzia l’integrazione tra l’evento automobilistico e il tessuto ricettivo e commerciale della Brianza.