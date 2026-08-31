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F1 | Gran Premio d’Italia 2026: Orari TV e Anteprima

Gli appuntamenti del weekend a Monza

di Jessica Cortellazzi31 Agosto, 2026
F1 | Gran Premio d’Italia 2026: Orari TV e Anteprima

Orari GP Monza – Archiviato il Gran Premio d’Olanda con la vittoria di  Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell, il circus della Formula 1 è già in viaggio per quella che è una delle mete più attese dell’anno. Si corre a casa nostra, all’Autodromo di Monza che quest’anno sarà ancora più speciale data la leadership Mondiale di Kimi Antonelli che guida la classifica con un vantaggio di 59 punti su George Russell e Lewis Hamilton che inseguono a pari merito. Lando Norris è quarto a -83, seguito da Charles Leclerc a -87 punti da Antonelli.

GP Italia 2026: Orari e Diretta TV

Si parte giovedì 3 settembre alle 13:30 con la Conferenza Stampa dei piloti. Venerdì 4 settembre alle 12:30 con il primo turno di prove libere, seguito poi nel tardo pomeriggio alle 16:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 5 settembre, si torna in pista alle 12:30 con le Prove Libere 3 che anticipano le Qualifiche, previste per le 16:00. Domenica 6 settembre alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Italia.

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) ma il Gran Premio d’Italia sarà visibile in chiaro anche su TV8. Vi ricordiamo inoltre che potrete seguire l’intero weekend di motori anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale.

Gran Premio d’Italia 2026: curiosità sul circuito

L’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni e comprendeva un tracciato nato dalle strade già esistenti nel parco, più un anello dell’alta velocità, a formare un circuito a otto. All’epoca poteva vantarsi di essere il terzo circuito permanente al mondo. Nel corso degli anni il tracciato ha subito numerosi interventi e modifiche: l’anello dell’alta velocità è stato abbattuto e ricostruito nel 1954, e sono state aggiunte le chicane presenti ancora oggi. Per contenere le velocità altissime che si raggiungevano su questo tracciato, nel 1976 vennero realizzate le chicane permanenti della Roggia, la Variante Ascari e la Prima variante. Nel 1994, 1995 e 2000 venne inoltre modificata la Prima variante, asfaltata la via di fuga della Roggia e modernizzata tutta la struttura dei box. Negli ultimi anni è stata parzialmente asfaltata anche la via di fuga della Prima variante e quella della Parabolica. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo.

L’edizione del 2025: vittoria di Max Verstappen

Nel 2025 il Gran Premio d’Italia è stato vinto da Max Verstappen, autore di una prestazione dominante davanti al pubblico di Monza. L’olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto. Alle sue spalle George Russell, seguito dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton, sesto al traguardo, mentre il beniamino di casa Kimi Antonelli ha concluso in nona posizione con la Mercedes.

Albo d’oro

  1. 1921 J Goux – Ballot
  2. 1922 P Bordino – FIAT
  3. 1923 C Salamano – FIAT
  4. 1924 A Ascari – Alfa Romeo
  5. 1925 G Brilli-Peri – Alfa Romeo
  6. 1926 L Charavel – Bugatti
  7. 1927 R Benoist – Delage
  8. 1928 L Chiron – Bugatti
  9. 1930 A Varzi – Maserati
  10. 1931 G Campari, T Nuvolari – Alfa Romeo
  11. 1932 T Nuvolari – Alfa Romeo
  12. 1933 L Fagioli – Alfa Romeo
  13. 1934 L Fagioli, R Caracciola – Mercedes
  14. 1935 H Stuck – Auto Union
  15. 1936 B Rosemeyer – Auto Union
  16. 1937 R Caracciola – Mercedes
  17. 1938 T Nuvolari – Auto Union
  18. 1947 C Trossi – Alfa Romeo
  19. 1948 J Wimille – Alfa Romeo
  20. 1949 A Ascari – Ferrari
  21. 1950 N Farina – Alfa Romeo
  22. 1951 A Ascari – Ferrari
  23. 1952 A Ascari – Ferrari
  24. 1953 J Fangio – Maserati
  25. 1954 J Fangio – Mercedes
  26. 1955 J Fangio – Mercedes
  27. 1956 S Moss – Maserati
  28. 1957 S Moss – Vanwall
  29. 1958 T Brooks – Vanwall
  30. 1959 S Moss – Cooper Climax
  31. 1960 P Hill – Ferrari
  32. 1961 P Hill – Ferrari
  33. 1962 G Hill – BRM
  34. 1963 J Clark – Lotus Climax
  35. 1964 J Surtees – Ferrari
  36. 1965 J Stewart – BRM
  37. 1966 L Scarfiotti – Ferrari
  38. 1967 J Surtees – Honda
  39. 1968 D Hulme – McLaren Ford
  40. 1969 J Stewart – Matra Ford
  41. 1970 C Regazzoni – Ferrari
  42. 1971 P Gethin – BRM
  43. 1972 E Fittipaldi – Lotus Ford
  44. 1973 R Peterson – Lotus Ford
  45. 1974 R Peterson – Lotus Ford
  46. 1975 C Regazzoni – Ferrari
  47. 1976 R Peterson – March Ford
  48. 1977 M Andretti – Lotus Ford
  49. 1978 N Lauda – Brabham Alfa Romeo
  50. 1979 J Scheckter – Ferrari
  51. 1980 N Piquet – Brabham Ford
  52. 1981 A Prost – Renault
  53. 1982 R Arnoux – Renault
  54. 1983 N Piquet – Brabham BMW
  55. 1984 N Lauda – McLaren TAG
  56. 1985 A Prost – McLaren TAG
  57. 1986 N Piquet – Williams Honda
  58. 1987 N Piquet – Williams Honda
  59. 1988 G Berger – Ferrari
  60. 1989 A Prost – McLaren Honda
  61. 1990 A Senna – McLaren Honda
  62. 1991 N Mansell – Williams Renault
  63. 1992 A Senna – McLaren Honda
  64. 1993 D Hill – Williams Renault
  65. 1994 D Hill – Williams Renault
  66. 1995 J Herbert – Benetton Renault
  67. 1996 M Schumacher – Ferrari
  68. 1997 D Coulthard – McLaren Mercedes
  69. 1998 M Schumacher – Ferrari
  70. 1999 H Frentzen – Jordan Mugen Honda
  71. 2000 M Schumacher – Ferrari
  72. 2001 J Montoya – Williams BMW
  73. 2002 R Barrichello – Ferrari
  74. 2003 M Schumacher – Ferrari
  75. 2004 R Barrichello – Ferrari
  76. 2005 J Montoya – McLaren Mercedes
  77. 2006 M Schumacher – Ferrari
  78. 2007 F Alonso – McLaren Mercedes
  79. 2008 S Vettel – Toro Rosso Ferrari
  80. 2009 R Barrichello – Brawn GP Mercedes
  81. 2010 F Alonso – Ferrari
  82. 2011 S Vettel – Red Bull Renault
  83. 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes
  84. 2013 S Vettel – Red Bull Renault
  85. 2014 L Hamilton – Mercedes
  86. 2015 L Hamilton – Mercedes
  87. 2016 N Rosberg – Mercedes
  88. 2017 L Hamilton – Mercedes
  89. 2018 L Hamilton – Mercedes
  90. 2019 C Leclerc – Ferrari
  91. 2020 P Gasly  – AlphaTauri
  92. 2021 D Ricciardo – McLaren-Mercedes
  93. 2022 M Verstappen – Red Bull
  94. 2023 M Verstappen – Red Bull
  95. 2024 C Leclerc – Ferrari
  96. 2025 M Verstappen – Red Bull

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Libere 2 (Sky Sport F1 HD)16:00 - 17:00

Sabato 5 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 6 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

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