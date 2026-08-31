F1 | Gran Premio d’Italia 2026: Orari TV e Anteprima

Orari GP Monza – Archiviato il Gran Premio d’Olanda con la vittoria di Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell, il circus della Formula 1 è già in viaggio per quella che è una delle mete più attese dell’anno. Si corre a casa nostra, all’Autodromo di Monza che quest’anno sarà ancora più speciale data la leadership Mondiale di Kimi Antonelli che guida la classifica con un vantaggio di 59 punti su George Russell e Lewis Hamilton che inseguono a pari merito. Lando Norris è quarto a -83, seguito da Charles Leclerc a -87 punti da Antonelli.

Si parte giovedì 3 settembre alle 13:30 con la Conferenza Stampa dei piloti. Venerdì 4 settembre alle 12:30 con il primo turno di prove libere, seguito poi nel tardo pomeriggio alle 16:00 dalle Prove Libere 2. Sabato 5 settembre, si torna in pista alle 12:30 con le Prove Libere 3 che anticipano le Qualifiche, previste per le 16:00. Domenica 6 settembre alle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Italia.

La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) ma il Gran Premio d’Italia sarà visibile in chiaro anche su TV8. Vi ricordiamo inoltre che potrete seguire l’intero weekend di motori anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con diretta testuale, live timing e aggiornamenti in tempo reale.

Gran Premio d’Italia 2026: curiosità sul circuito

L’Autodromo di Monza venne costruito nel 1922 in soli 110 giorni e comprendeva un tracciato nato dalle strade già esistenti nel parco, più un anello dell’alta velocità, a formare un circuito a otto. All’epoca poteva vantarsi di essere il terzo circuito permanente al mondo. Nel corso degli anni il tracciato ha subito numerosi interventi e modifiche: l’anello dell’alta velocità è stato abbattuto e ricostruito nel 1954, e sono state aggiunte le chicane presenti ancora oggi. Per contenere le velocità altissime che si raggiungevano su questo tracciato, nel 1976 vennero realizzate le chicane permanenti della Roggia, la Variante Ascari e la Prima variante. Nel 1994, 1995 e 2000 venne inoltre modificata la Prima variante, asfaltata la via di fuga della Roggia e modernizzata tutta la struttura dei box. Negli ultimi anni è stata parzialmente asfaltata anche la via di fuga della Prima variante e quella della Parabolica. Nonostante questi accorgimenti per rallentare le vetture e dare ai piloti più sicurezza, Monza rimane il tracciato più veloce del campionato, dove si toccano picchi elevatissimi, e non raramente si assiste a incidenti pericolosi anche in pieno rettilineo.

L’edizione del 2025: vittoria di Max Verstappen

Nel 2025 il Gran Premio d’Italia è stato vinto da Max Verstappen, autore di una prestazione dominante davanti al pubblico di Monza. L’olandese della Red Bull, partito dalla pole position, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto. Alle sue spalle George Russell, seguito dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton, sesto al traguardo, mentre il beniamino di casa Kimi Antonelli ha concluso in nona posizione con la Mercedes.

Albo d’oro