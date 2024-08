F1 | Rinnovo Stella, Zak Brown: “Con Andrea per tornare a vincere”

Zak Brown annuncia il rinnovo pluriennale di Andrea Stella come team principal della McLaren.

Il rinnovo arriva a seguito degli ottimi risultati conseguiti dall’inizio del mandato: due vittorie, diciotto podi e una vittoria Sprint. Sotto la guida dell’ingegnere italiano il team di Woking è riuscito a risollevarsi dalle difficoltà incontrate all’inizio della stagione 2023, arrivando oggi a lottare costantemente per il podio e la vittoria.

L’obiettivo, per Brown, è riportare la McLaren sul tetto del mondo, e con il rinnovo di Andrea – che segue quelli di Lando Norris e Oscar Piastri – il team è pronto per proseguire la scalata nel tentare di battere la Red Bull.

“Sono felice di poter annunciare l’estensione del contratto di Andrea come nostro team principal per i prossimi anni. La sua eccellente leadership, esperienza e rispetto che detiene nella squadra e in Formula 1 dimostrano che non avremmo potuto scegliere una persona migliore per perseguire il nostro obiettivo di poter costantemente lottare davanti – ha dichiarato Brown – il suo impatto sulla McLaren come team principal è stato profondo, non solo per i risultati in pista, ma anche per la sua influenza sulla nostra cultura e mentalità.

“Con questi rinnovi pluriennali di Lando, Oscar e ora Andrea, siamo convinti di poter continuare nella nostra corsa al campionato mondiale. Non vediamo l’ora di poter continuare e vedere cosa ci riserveranno i prossimi anni sotto la guida di Andrea”.