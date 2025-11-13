F1 | Audi, Dollner chiarisce i piani: “Vogliamo diventare campioni entro la stagione 2030”

F1 Audi – La stagione 2025 è ancora in corso, ma Audi ha già scelto di proiettarsi in avanti, diventando la prima squadra a svelare la propria livrea in vista del debutto ufficiale in Formula 1 nel 2026. La presentazione ha riguardato soltanto il look della futura monoposto, mentre la vera R26 sarà mostrata a gennaio.

Nonostante ciò, il costruttore tedesco ha delineato con precisione la propria visione e le priorità che accompagneranno il passaggio dall’attuale struttura Sauber al nuovo progetto ufficiale. A tracciare la direzione è stato il CEO Gernot Döllner, che ha illustrato filosofia e aspettative del programma: “Entrando nell’apice del motorsport, Audi lancia una dichiarazione chiara e ambiziosa. È il prossimo capitolo del rinnovamento dell’azienda. La Formula 1 sarà un catalizzatore per il cambiamento verso un’Audi più snella, veloce e innovativa.”

Audi punta al titolo entro il 2030

Il gruppo di Neuburg non considera la sola partecipazione un traguardo sufficiente. Il piano, che include anche lo sviluppo interno delle power unit dal 2026, punta a costruire un percorso progressivo ma orientato ai risultati: “Non entriamo in Formula 1 solo per esserci. Vogliamo vincere. Allo stesso tempo sappiamo che non si diventa un top team dall’oggi al domani. Ci vogliono tempo, perseveranza e un’instancabile messa in discussione dello status quo. Entro il 2030, vogliamo lottare per il titolo di Campione del Mondo.” Audi, quindi, fissa un orizzonte temporale chiaro. Il 2026 rappresenterà la fase di avvio del progetto, con la R26 come primo banco di prova della nuova organizzazione tecnica e dei processi interni. Gli anni successivi serviranno a consolidare le basi operative, costruendo il livello di competitività necessario per inserirsi stabilmente nella parte alta della griglia.

Le basi per il debutto

Il debutto del 2026 sarà dunque soltanto il punto di partenza. Il costruttore tedesco punta a tradurre in pista un modello di lavoro che combina sviluppo tecnologico, gestione sportiva e capacità di integrazione tra reparto power unit e squadra corse. Le prossime stagioni diranno se il percorso pianificato porterà Audi a diventare una protagonista nella nuova era regolamentare della Formula 1.