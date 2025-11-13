F1 | GP Las Vegas 2025: Anteprima e Orari TV

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in azione sul tracciato di Las Vegas per il terzultimo appuntamento della stagione 2025 che deve ancora incoronare il Campione del Mondo.

GP Las Vegas 2025: Orari e Diretta TV

Per questo weekend munitevi di sveglia e thermos di caffè perché venerdì le Prove Libere 1 sono in programma all’ 01:30 mentre le Prove Libere 2, si disputeranno alle 05:00. Sabato, all’ 01:30 si torna in azione con le Prove Libere 3 mentre le Qualifiche si terranno alle 05:00. Domenica alle 05:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio di Las Vegas. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 al canale 207 (differita su TV8 da confermare) ma vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con live timing e aggiornamenti in tempo reale.

GP Las Vegas 2025: curiosità sul circuito

Las Vegas ha già ospitato due gare di F1 con la denominazione di Caesars Palace Grand Prix, nel 1981 (la gara fu vinta da Alan Jones con la Williams) e nel 1982 (vittoria di Michele Alboreto con la Tyrrell). Las Vegas vide inoltre Nelson Piquet e Keke Rosberg conquistare il titolo rispettivamente nell’81 e nell’82 con il quinto posto. Situato nel cuore di Las Vegas, il nuovo circuito cittadino di 6,2 km e 17 curve si snoda tra luoghi iconici come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian. La velocità media dovrebbe eguagliare quella di Monza.

Gomme

Per il Gran Premio di Las Vegas, Pirelli ha scelto il set di mescole più morbide della gamma: C3, C4 e C5. I piloti dovranno fare attenzione a portare in temperatura gli pneumatici senza sovraccaricarli, evitando eventuali blocchi nei punti di frenata più bruschi, in particolare al termine dei rettilinei più lunghi, lungo i quali gli pneumatici subiranno un’ulteriore riduzione della temperatura superficiale. Inoltre, le basse temperature portano a una riduzione dell’aderenza e ciò può causare un aumento della granulosità.

