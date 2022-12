F1 | Attenti a quei due: intervista doppia a Verstappen e Marquez [VIDEO]

In occasione dell’Honda Thanks Day, evento organizzato dalla casa giapponese con tutti i piloti del motorsport a marchio Honda, il due volte Campione del mondo F1 Max Verstappen e l’otto volte Campione del mondo MotoGP Marc Marquez, sono stati protagonisti di una doppia intervista molto interessante che vi riportiamo qui di seguito.

Descrivi l’altro in tre parole

Max Verstappen: “Quello che mi piace di Marc, è che è un lottatore, non molla mai. E’ molto determinato ed è un lottatore duro”

Marc Marquez: “Ambizioso. La sua ambizione mi piace, non è mai abbastanza. E’ talentuoso e poi killer, devi esserlo se vuoi essere il migliore in uno sport”

La qualita che apprezzi maggiormente nell’altro

Marc Marquez: “Il modo in cui gestisce la pressione, molti piloti sono veloci e talentuosi ma poi in gara e nel momento clou, gestire la pressione è molto difficile”

Max Verstappen “Direi la stessa cosa, un weekend di gara è molto difficile da gestire ed è lì che esce la persona più forte. Gli ultimi due anni Marc lo è stato, sono stati difficili per l’infortunio ma negli anni precedenti mi svegliavo per vedere la gara ed ero sicuro al 99% che avrebbe vinto lui. E’ emozionante seguire la MotoGP, Marc è incredibile e non vedo l’ora di vederlo di nuovo lottare il prossimo anno”.

Come ci si sente ad essere i più giovani vincitori di un Gran Premio?

Max Verstappen: “E’ passato un po’ di tempo ma non ci ho mai pensato, è capitato ed è stato bello vincere quella gara e poi continuare a farlo”

Marc Marquez: “Sono d’accordo con Max, è più importante vincere il titolo”

Qual è la cosa più affascinante della MotoGP?

Max Verstappen: “Questi ragazzi sono pazzi! Mi piacerebbe provare una moto ma non mi è ancora stato concesso. E’ molto affascinante la loro forza, devono lavorare su tutto il corpo, mi piace seguire le gare ed è bello vedere che oggi molte case possono vincere”

Qual è la cosa più affascinante della Formula 1?

Marc Marquez: “Il modo in cui mantengono la concentrazione in tanti giri, guidando e parlando con il team per la strategia. Questo da pilota MotoGP non lo puoi immaginare perché sei concentrato sulla tua guida e ti dimentichi del team. Invece loro corrono ad altissime velocitàIo ad esempio, tranne alcuni casi, non permetto al team di mandarmi comunicazioni”