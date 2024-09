Formula 1 | Ricciardo nega di aver ricevuto pressioni da Helmut Marko

La stagione di Daniel Ricciardo fino a questo momento non è stata certamente indimenticabile: il pilota australiano ha al momento 12 punti in campionato, dieci in meno di Tsunoda, suo compagno di squadra. Niente di eccezionale, ci mancherebbe, basta una gara buona per rimettersi quantomeno in pari, e poi la Racing Bulls quest’anno non ci sta facendo stropicciare gli occhi, questo è indubbio, ma le voci sul futuro del siciliano di Oceania si susseguono, e sono le più disparate: dopo Spa sembrava fatta per un suo ritorno in Red Bull al posto di Perez, adesso girano voci più o meno attendibili di un ultimatum da parte di Helmut Marko. Tutte situazioni che in quell’ambiente, si sa, sono all’ordine del giorno, e lo stesso Daniel sembra vivere questa situazione nel modo più tranquillo possibile.

“Non ho ricevuto alcuna pressione irragionevole – ha ammesso Ricciardo. Nessuno mi ha tirato dentro una stanza dicendomi “Ehi, o fai così oppure cercati altro”. So però cosa mi viene chiesto, quindi non c’è bisogno di avere alcuna discussione accesa, perché conosco Helmut e questo sistema da molto tempo, e tutti sappiamo cosa ci viene richiesto. Rispondendo alla domanda: no, non mi ha fatto alcuna pressione extra, per niente. Quello che viene detto sui media penso sia un po’ accentuato, e non sento alcuna discussione da parte sua. Devo concentrarmi sulla mia prestazione, davvero, non mi importa del resto, perché quello che contano sono le mie mani e i miei piedi quando sono in macchina”.

