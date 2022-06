F1 | Alpine, Fernando Alonso scrive la storia, nessuno più di lui nella massima categoria

Fernando Alonso fa la storia: ventuno anni, tre mesi e otto giorni, 18427 giri, 341 gare, è record. Nessuno più di lui in Formula 1, un traguardo coronato con un settimo posto. Un risultato conquistato anche grazie ai ritiri dei due piloti Ferrari, certo è che Fernando lotta e scalcia come un ragazzino, e non ha voglia di smettere. Certo, i rumors si susseguono, il futuro sembra incerto, e non è chiaro se lo spagnolo continuerà nella categoria che gli ha regalato la gloria e due titoli iridati. La voglia, però, resta e lo dimostrano i risultati, nonostante una Alpine che non sia al massimo della forma. Lode e gloria ad Alonso, che si è guadagnato la fama di uno dei piloti più talentuosi del mondo e che continua a correre con la voglia di un ragazzino.

“E’ stata una gara difficile, ma ce la siamo giocata bene e sono felice della settima posizione. Ovviamente abbiamo approfittato di alcuni ritiri, ma sono cose che capitano e ne abbiamo tratto vantaggio, sfruttando le nostre potenzialità – ha detto l’asturiano – ho sorpassato alcune vetture su gomme fresche ed eravamo molto veloci sul dritto, una cosa molto utile. La nostra power unit sembra forte e competitiva, anche questo è positivo. Siamo molto vicini a diversi avversari in questo momento e mi aspetto una situazione simile in Canada. Cercheremo di conquistare ancora più punti!“.

