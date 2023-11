F1 | AlphaTauri, Tsunoda e Ricciardo esclusi in Q1

L’AlphaTauri termina la qualifica con il Q1: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo non riescono purtroppo a passare il taglio e scatteranno rispettivamente dalla sedicesima e diciassettesima posizione. L’AT04 sembra non essersi adattata al meglio alle curve di Interlagos e il parco chiuso di certo non aiuta i due piloti, che dovranno rimontare dal fondo della classifica.

“Credo che oggi non abbiamo sfruttato al massimo il nostro pacchetto – ha ammesso Tsunoda – nell’ultimo giro ho trovato traffico e questo ha influito sul mio giro veloce. Il nostro ritmo non è quello mostrato oggi, dobbiamo analizzare quello che è successo e capire come migliorare. Non è un weekend facile, perché non possiamo più modificare significativamente l’assetto della vettura, dunque dobbiamo tirare fuori il massimo dalla macchina per domani e domenica. Faremo del nostro meglio per migliorare il più possibile”.

Delusione anche per Ricciardo:

“È frustrante perché eravamo sicuramente più veloci di quanto non siamo stati e avevamo il potenziale per la Q2, forse anche per la Q3, ma non siamo riusciti a fare bene l’ultimo giro. Non ho portato le gomme al punto giusto per l’inizio del mio tentativo e sono entrato troppo caldo alla prima curva, così abbiamo perso del tempo nel primo settore. Da quel momento in poi, ho iniziato a perdere velocità. Comunque, sono soddisfatto dei miglioramenti della vettura rispetto a stamattina. Stasera vedremo come tirare fuori più performance per il resto del weekend”.