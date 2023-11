F1 | Red Bull, Horner festeggia la pole di Verstappen

Ancora sentimenti contrastanti per Christian Horner, che gioisce per Verstappen e consola Checo Perez. Il campione del mondo si è assicurato la trentunesima pole in carriera nell’unico tentativo a disposizione nel Q3, dove gli avversare, Hamilton e Norris, si sono improvvisamente spenti lasciando il via libera all’olandese. Q3 sfortunato, invece, per Checo, che scende in pista per ultimo e si ritrova a dover rallentare forzatamente a causa della bandiera gialla provocata dall’uscita per prati di Oscar Piastri. Solo nono il messicano, che non ha più tempo di riprovarci con la pioggia ormai incessante.

“La qualifica è stata dominata dal tempo infausto e dalla pioggia. Alla fine Max ha fatto bene in tutte le condizioni durante la sessione. Aveva un solo tentativo a disposizione, mentre le nuvole arrivavano minacciose, e si è assicurato la pole position prima che la sessione venisse bruscamente interrotta. Checo è stato sfortunato, restando vittima delle bandiere gialle provocate dall’incidente di Oscar Piastri. Sfortunatamente la pioggia è arrivata prima che potesse fare un altro tentativo, ma avrà delle opportunità per attaccare domenica”.