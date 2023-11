F1 | Ferrari sorprende con Leclerc nelle qualifiche del GP del Brasile

F1 GP Brasile Ferrari – Charles Leclerc prenderà il via dalla prima fila in seconda posizione nel Gran Premio di San Paolo di domenica (ore 14 locali, 18 CET), mentre Carlos si schiererà in quarta fila e partirà dall’ottava piazzola. La qualifica è stata serratissima fino all’ultima fase, quando l’arrivo della pioggia ha concesso ai dieci piloti migliori un solo tentativo, rimescolando un po’ le carte.

Da Q1 a Q3. Complice la pista, lunga appena 4.309 metri, i valori sono stati incredibilmente ravvicinati, al punto che la classifica del Q1 ha fatto segnare un nuovo record, risultando il più serrato della storia della Formula 1 con appena 185 millesimi tra il miglior tempo e il 15° qualificato. Charles e Carlos hanno comunque passato agevolmente il turno al primo tentativo, mentre il Q2 ha costretto quasi tutti ad effettuare tre tentativi. I piloti Ferrari sono stati promossi all’ultima fase impiegando due treni nuovi di pneumatici Soft e sono dovuti scendere subito in pista nel Q3 visto che la pioggia era imminente. Leclerc e Sainz hanno montato un nuovo set di Soft sapendo di doversi giocare tutto in un unico tentativo prima dell’arrivo del temporale. Charles in quel frangente è stato molto bravo e nonostante il vento rendesse quasi impossibile non commettere errori ha fatto segnare 1’11”021, valido per un posto in prima fila al fianco di Max Verstappen, mentre Carlos ha ottenuto 1’11”989, ottavo riscontro cronometrico.

Sabato Sprint. Domani andrà in scena l’ultima Sprint della stagione e la giornata sarà interamente dedicata alla corsa breve che si disputerà sulla distanza di 24 giri. Alle 11 (15 CET) è in programma lo Shootout che definirà la griglia di partenza per la Sprint delle ore 15.30. Meteo permettendo, la corsa di domani sarà utile anche per raccogliere indicazioni in vista della gara di domenica.