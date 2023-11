F1 | AlphaTauri, partnership con Bandai Namco per il GP di Las Vegas

F1 GP Las Vegas AlphaTauri Gundam – Scuderia AlphaTauri ha annunciato una collaborazione speciale con Bandai Namco Entertainment America Inc. per un evento straordinario che vedrà il celebre franchise GUNDAM schierarsi sulla griglia di Formula 1 al prossimo Gran Premio di Las Vegas. Durante tutta la settimana, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo sfoggeranno sulle proprie monoposto le inedite decalcomanie dell’RX-78-2 GUNDAM e dell’XVX-016 GUNDAM Aerial, mentre saranno in pista per la conquista dei punti sul circuito di Las Vegas Strip.

Questa collaborazione con GUNDAM si distingue per essere molto più di un semplice accordo di sponsorizzazione e abbraccerà attivazioni esaltanti durante il Gran Premio che resteranno impresse nella memoria dei tifosi. Al di là delle grafiche sulle vetture, i sostenitori potranno ammirare imponenti statue di GUNDAM, alte quasi tre metri, allestite presso le strutture del team e un video promozionale con protagonista Yuki Tsunoda in una tuta da gara GUNDAM. In onore di questa sinergia, sarà esposto un esemplare unico del Perfect-Grade Unleashed del Mobile Suit RX-78-2 GUNDAM, impreziosito da decalcomanie e colori esclusivi di AlphaTauri (esclusivamente per esposizione). L’evento di Las Vegas sarà anche l’occasione per presentare nuove creazioni GUNDAM, incluse le interpretazioni artistiche di Yuki Tsunoda e l’RX-78-2 ispirati alla Scuderia AlphaTauri. Infine, per il weekend di gara, i visitatori avranno la possibilità di esplorare due punti vendita GUNDAM BASE POP-UP situati presso Elara by Hilton e The Park by MGM, nel cuore dell’area del Las Vegas Strip Circuit.

“GUNDAM, uno tra i franchise di fantascienza più duraturi al mondo, ha sempre saputo toccare il cuore dei fan internazionali con i suoi temi di eroismo, resilienza e superamento di grandi ostacoli, rispecchiando nella finzione le sfide reali che i piloti di F1 incontrano ad ogni gara”, ha affermato Karim Farghaly, Senior Vice President of Corporate Development at Bandai Namco Entertainment America Inc. “La collaborazione con Scuderia AlphaTauri nasce dalla condivisa visione e dall’impegno comune nel rendere l’esperienza di GUNDAM indimenticabile al debutto del Gran Premio di Las Vegas, un evento che si annuncia ricco di significato sia per gli appassionati di F1 che per i seguaci di GUNDAM.”

Sin dal suo esordio nel 1979, il franchise GUNDAM ha celebrato piloti straordinari al comando di meccaniche all’avanguardia, un tema che riflette la visione tecnologica avanzata che il team GUNDAM di Bandai Namco riconosce anche nelle competizioni di Formula 1. GUNDAM non è solo un marchio di modellini e collezionabili, ma un universo che comprende serie animate, film cinematografici e un ampio assortimento di videogiochi. Per approfondire è possibile visitare il sito https://en.gundam.info/spc

“GUNDAM è un franchise amato a livello mondiale, con un seguito di appassionati sparsi in ogni angolo del pianeta. Abbiamo colto con entusiasmo lo spirito di GUNDAM e siamo orgogliosi di averlo come partner per il Gran Premio di Las Vegas 2023”, ha detto Fabian Wrabetz, Director of Marketing and Communication at Scuderia AlphaTauri. “Questa collaborazione si preannuncia indimenticabile, con una serie di iniziative sia in pista che fuori che promettono di elevare l’esperienza dei fan a un livello nuovo e stimolante, in un mix di divertimento ed entusiasmo unico nel suo genere”.