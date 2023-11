F1 | Abu Dhabi 2021 e la sfida delle polemiche tra Hamilton e Verstappen [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi 2021 – Insieme all’edizione del 2010, qui analizzata, Abu Dhabi è ricordata per la sfida senza esclusione di colpi tra Max Verstappen e Lewis Hamilton andata in scena nel 2021.

Una brutta parentesi per la categoria regina del motorsport a ruote scoperte che Toto Wolff&Company, ancora oggi, ricordano con delusione e rabbia. In quell’occasione, infatti, la sfida per il campionato tra i due concorrenti – arrivati a Yas Marina con gli stessi punti – venne decisa da alcune decisioni della Direzione Gara alquanto discutibili, fattore che creò non solo un gran marasma nelle ore seguenti della corsa, ma anche la rimozione – mesi dopo – di Michael Masi come Direttore di Gara (oggi, l’australiano, non fa più parte della FIA).

Ad ogni modo, in quella domenica di Yas Marina, Verstappen si è garantito non solo il primo titolo mondiale della carriera, tra l’altro all’ultima tornata della corsa, ma anche l’apertura di un ciclo di vittorie ancora oggi immutato. Nel video l’analisi di quella corsa ad Abu Dhabi.