F1 GP Silverstone | Hamilton in pole nella Sprint Race: “Ho buone sensazioni ma non sarà facile”

Sir Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella sua Silverstone, davanti alla sua gente, il sette volte campione del mondo ha confermato quanto di buono lui e la Ferrari hanno fatto vedere nel corso delle prove libere, portando questo trend positivo anche nella sessione pomeridiana che ha deciso la griglia di partenza della Sprint Race di domani, la quale scatterà alle 13:00 ora italiana. Il britannico partirà davanti a Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, a dimostrazione di come la Mercedes sia comunque vicinissima a una SF-26 in ottima forma, ben al di sopra delle aspettative della vigilia.

Il capolavoro tecnico di Maranello: smentiti i timori della vigilia

La prestazione della Scuderia di Maranello assume un valore specifico importantissimo se parametrata ai timori tecnici che accompagnavano il team alla vigilia del weekend. Sulla carta, la Ferrari avrebbe dovuto pagare un forte gap nei confronti degli avversari più accreditati su un tracciato esigente come quello del Northamptonshire. I limiti strutturali legati al fenomeno del clipping e alla saturazione dell’erogazione elettrica nei lunghi rettilinei britannici sono stati azzerati da una gestione energetica che si è rivelata impeccabile. I tecnici della Rossa hanno deliberato un assetto d’eccellenza, capace di garantire una straordinaria scorrevolezza nei curvoni veloci senza penalizzare la trazione, neutralizzando i deficit prestazionali visti nelle ultime uscite.

Immediatamente alle spalle dei due battistrada si preannuncia una gara Sprint ad altissima tensione. In seconda fila troviamo Max Verstappen e la Red Bull, autori di una sessione solida ma insufficiente per intaccare il primato della Ferrari numero 44. L’olandese ha dovuto cedere il passo alla progressione dei primi due, venendo però elogiato dallo stesso Hamilton al termine della sessione.

Quarta posizione infine per Charles Leclerc con l’altra SF-26: il monegasco è stato sempre dietro al compagno di squadra nella giornata di oggi, palesando maggiori difficoltà nell’adattarsi alle repentine variazioni di bilanciamento della pista e accusando distacchi altalenanti tra i vari segmenti della qualifica. Nota profondamente negativa per George Russell, soltanto quinto e a tre decimi di distacco dal duo di testa. Il pilota inglese, vincitore in Austria, è apparso costantemente attardato rispetto ai rivali diretti, i quali riescono a entrare nel “flow” ideale di guida in modo decisamente più rapido e continuo e sempre in difficoltà nei confronti del compagno di squadra nello stampare tempi importanti mettendo la vettura in pista.

L’estasi di Hamilton: “Un sogno che continua a spingere”

Subito dopo aver siglato il miglior tempo, Hamilton ha espresso tutta la propria euforia sotto il podio di Silverstone, evidenziando il lavoro di sviluppo svolto a Maranello e l’impatto emotivo garantito dalle tribune di casa: “Adoro questo posto e questo pubblico. Fatico a esprimere quanto sia grande questo sogno, anche oggi quando sei qui e pensi in ogni curva e la scorrevolezza che acquisisci se hai il giusto assetto e il lavoro del team alle tue spalle. La macchina oggi era grandiosa, come detto tutti stanno continuando a spingere e portiamo dei pezzi nuovi in ogni weekend, dimostra che tutti spingono al massimo”.

“Sono grato di questa pole, sono stato veloce in tutte le sessioni ma sono primo per dieci millesimi, siamo vicinissimi ma il team lo merita e quindi un grande ringraziamento a tutti. I fan valgono almeno un paio di decimi, siamo davanti a Mercedes e Red Bull che è una grandissima potenza, stanno andando bene tutto l’anno anche loro, ma spingiamo ancora, ne vado fiero. Non sarà sempre così ma non ci aspettavamo qua a Silverstone in grado di competere per la prima fila, quindi sono in estasi”.

Le prospettive per i 100 chilometri di domani

Le considerazioni del poleman si sono poi spostate sulla gestione strategica della gara breve di domani. La solidità mostrata nelle simulazioni con alto carico di carburante autorizza la Ferrari a guardare con ottimismo alla corsa, sebbene la gestione dell’ibrido sulla distanza rimanga l’incognita principale per contenere la velocità di punta dei motori avversari: “Penso che il passo gara fosse buono, abbiamo fatto una serie di giri un po’ più lunghi e ho buone sensazioni. Non ricordo l’ultima volta che sono partito in prima fila qui e non è facile quando dietro hai piloti e avversari che hanno più potenza, ma farò del mio meglio per tenerli dietro”.