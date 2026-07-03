F1 | GP Silverstone, Qualifiche Sprint: Pole di Hamilton davanti ad Antonelli [RISULTATI]

Nella sua Silverstone che lo ha visto tante volte vincitore, Lewis Hamilton ha conquistato la Pole Position delle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Silverstone. Il pilota della Ferrari, con il miglior tempo in 1:28.376, si è imposto davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Red Bull di Max Verstappen.

Quarto a tre decimi, Charles Leclerc che chiude la seconda fila della Sprint Race che scatterà domani alle 13:00 (ora italiana).

Quinta posizione per l’altra Mercedes di George Russell, distaccato di tre decimi, a precedere le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Isack Hadjar con l’altra Red Bull segue con l’ottava posizione, davanti alle Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad che chiudono la Top 10.

Gran Premio di Silverstone: Orari e Curiosità

La Formula 1 torna protagonista questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Campionato del Mondo e una delle gare più iconiche della stagione. Il tracciato britannico, considerato la culla della Formula 1, ospiterà un intenso weekend con format Sprint, che concentrerà l’azione in tre giorni ricchi di spettacolo. Si partirà venerdì 3 luglio con l’unica sessione di Prove Libere in programma alle 13:30, seguita alle 17:30 dalle Qualifiche Sprint. Sabato 4 luglio si tornerà in pista alle 13:00 per la Sprint Race, mentre alle 17:00 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Il momento più atteso arriverà domenica 5 luglio alle ore 16:00, quando si spegneranno i semafori per la gara sulla distanza di 52 giri. Silverstone, con le sue leggendarie curve ad alta velocità come Copse, Maggots e Becketts, rappresenta una delle sfide più impegnative del calendario, mettendo alla prova piloti e monoposto sia dal punto di vista aerodinamico sia sotto il profilo della gestione degli pneumatici. Grande attenzione sarà rivolta alla Ferrari, chiamata a confermare i segnali di crescita delle ultime uscite, mentre McLaren, Mercedes e Red Bull cercheranno di imporsi su una pista che storicamente ha regalato gare ricche di sorpassi, strategie e colpi di scena. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con Qualifiche Sprint, Sprint Race e Qualifiche visibili in diretta anche su TV8, mentre il Gran Premio della domenica sarà trasmesso in differita sul canale in chiaro.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.