Formula 1 | Ferrari, Hamilton: “Nel motorsport non esistono bacchette magiche”

Il Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana rappresenta la gara di casa per Lewis Hamilton, dove l’anno scorso, in una stagione estremamente complessa per tantissimi motivi, sfiorò il podio sotto il diluvio di Silverstone. Su questo tracciato, il sette volte campione del mondo ha vinto nove volte, e sognare la decima in un anno dove comunque ha ritrovato finalmente la competitività che nel 2025 sembrava smarrita, e farlo soprattutto vestito di rosso Ferrari, sarebbe davvero l’apoteosi.

In Austria, però, sia Hamilton che la Scuderia di Maranello sono tornati un po’ con i piedi per terra dopo la strabiliante vittoria di Barcellona. Lewis è ora terzo nel mondiale, scavalcato da Russell e con 46 punti di ritardo dal leader Antonelli. Nulla di irrecuperabile ovviamente, ma bisognerà capire, pista dopo pista, dove la SF-26 potrà fare la differenza in positivo così come accaduto al Montmelò.

La sfida tecnica di Silverstone e il comportamento della SF-26

Il layout del circuito britannico impone un’efficienza aerodinamica assoluta, configurandosi come un severo banco di prova per la monoposto di Maranello. Silverstone è uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario, con curve iconiche come Maggotts, Becketts e Copse che mettono a dura prova sia la vettura che il pilota. Hamilton ha analizzato le peculiarità tecniche di questa pista dal punto di vista di chi siede nell’abitacolo, evidenziando il carico energetico richiesto alle strutture

“Non esiste un altro luogo come Silverstone – ha detto Lewis. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario e quei tratti da alta velocità, soprattutto Maggotts, Becketts e Copse, rappresentano una vera sfida perché si affrontano a velocità elevatissime, con la vettura a pieno carico aerodinamico. Ci sono pochissimi circuiti che riescono a metterti alla prova quanto questo, ma non c’è solo il tracciato di speciale. Più di ogni altra cosa, c’è l’atmosfera: il sostegno dei tifosi è sempre straordinario e quando sei in pista riesci davvero a percepire tutta quella energia: aggiunge qualcosa di unico all’intera esperienza”.

La necessità di stabilizzare la vettura nei curvoni ad ampio raggio obbliga i tecnici a deliberare un assetto che scongiuri i problemi di instabilità del retrotreno emersi durante l’ultimo fine settimana al Red Bull Ring. Se in Spagna la fluidità dell’asfalto aveva assecondato le caratteristiche della vettura, la sequenza rapida di Silverstone richiederà un bilanciamento millimetrico per non usurare precocemente le coperture, fattore che ha penalizzato la Ferrari anche nell’ultimo stint di gara in Austria.

Il fattore casalingo e la spinta emotiva del pubblico

Per il pilota di Stevenage, l’appuntamento casalingo conserva un significato profondo che trascende le pure dinamiche della classifica iridata. Il sostegno del pubblico britannico si è consolidato negli anni come un elemento di stabilità psicologica, capace di fare la differenza nei passaggi chiave della stagione sportiva. L’atmosfera unica di questo evento rappresenta una motivazione supplementare per tentare l’affondo contro le Mercedes e la costanza di Kimi Antonelli.

“Quella di Silverstone è sempre una delle gare più belle della stagione. C’è qualcosa di davvero speciale nel correre in casa, sul circuito che guardavo da bambino, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e ai tifosi che mi sostengono da così tanti anni. È stato bellissimo vedere quanto questo evento sia cresciuto nel tempo. Non è solo una questione di numeri, ma anche di varietà del pubblico. Vedi tifosi di tutte le età e si percepisce davvero un’atmosfera da grande evento per tutta la famiglia”.

“Dal momento in cui esci dal garage senti l’energia, vedi le bandiere, ascolti il rumore del pubblico: tutto questo crea un’atmosfera incredibile e ti dà immediatamente una carica in più. Quel sostegno significa tantissimo per me e rappresenta sicuramente una motivazione aggiuntiva. I tifosi hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi che ho ottenuto qui nel corso degli anni”.

Sviluppo orizzontale: la politica dei piccoli passi a Maranello

Il distacco di 46 lunghezze da Kimi Antonelli impone una gestione della scuderia priva di errori strategici. La competitività della SF-26 non può dipendere esclusivamente dalle caratteristiche delle singole piste, ma deve trovare una costanza di rendimento. Hamilton ha difeso l’operato del reparto corse di Maranello, sottolineando come la ristrutturazione tecnica avviata dal team si basi su una progressione costante piuttosto che su estemporanee soluzioni d’emergenza.

“In Formula 1 il successo è spesso il risultato di una serie di piccoli miglioramenti più che di un’unica grande svolta. Nel motorsport non esistono bacchette magiche: tutto nasce da tanti piccoli passi, costruiti attraverso mesi di duro lavoro, impegno e fiducia da parte di tutte le persone coinvolte, ed è esattamente quello che sto vedendo in Ferrari. Sono orgoglioso di questa squadra e del percorso che stiamo facendo insieme”.

“Ho trovato un gruppo di persone determinate, instancabili e capaci di lavorare davvero come una squadra, e questo mi dà grande fiducia. Tutti a Maranello lavorano senza sosta, così come tra una gara e l’altra. Ora si tratta di continuare a costruire, trovare sempre maggiore continuità e riuscire a sfruttare al massimo ogni singolo weekend di gara”.