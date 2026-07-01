F1 | Ferrari, Vasseur guarda a Silverstone: “Fondamentale partire bene da subito”

Archiviato il Gran Premio d’Austria, la Formula 1 è pronta a tornare in pista a Silverstone per uno degli appuntamenti più iconici dell’intero calendario. Il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale 2026, sarà anche il quarto weekend della stagione con il format Sprint, un elemento destinato a incidere sulla preparazione delle squadre.

La Ferrari arriva sul circuito del Northamptonshire dopo il fine settimana di Spielberg, dal quale il team di Maranello ha tratto indicazioni utili in vista del prosieguo del campionato. A fare il punto della situazione è stato il team principal Frederic Vasseur, che ha sottolineato come il lavoro svolto dopo il GP d’Austria abbia permesso di individuare gli aspetti su cui concentrarsi.

Vasseur: “Serve partire subito con il piede giusto”

“Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all’Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza”, ha dichiarato il team principal francese.

Il weekend Sprint imporrà fin da subito il massimo livello di precisione. Con una sola sessione di prove libere a disposizione prima delle qualifiche Sprint, la messa a punto della SF-26 dovrà essere efficace fin dai primi giri.

“Come al solito con il formato Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto”, ha aggiunto Vasseur.

Silverstone rappresenterà inoltre un appuntamento speciale per Lewis Hamilton, che affronterà per la prima volta il Gran Premio di casa da pilota Ferrari. Il sette volte campione del mondo potrà contare sul consueto e caloroso sostegno del pubblico britannico, su un circuito dove in carriera ha costruito pagine memorabili.

“Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un’atmosfera straordinaria e non vediamo l’ora di scendere in pista”, ha concluso il team principal della Ferrari.

Gran Premio di Gran Bretagna: Orari e curiosità su Silverstone

Silverstone è uno dei circuiti più iconici e impegnativi dell’intero calendario di Formula 1. Realizzato nell’area di un ex aeroporto della Royal Air Force, il tracciato britannico si sviluppa per 5.891 chilometri e presenta 18 curve, molte delle quali da affrontare ad altissima velocità. Curve leggendarie come Maggots, Becketts e Chapel mettono alla prova precisione e coraggio dei piloti, mentre le elevate percorrenze laterali rendono la gestione degli pneumatici uno dei fattori chiave del weekend. A complicare ulteriormente il lavoro dei team c’è il format Sprint, che concede una sola sessione di prove libere prima dell’inizio delle sessioni competitive, rendendo fondamentale individuare fin dai primi giri il giusto assetto della vettura. Il fine settimana prenderà il via venerdì con l’unica sessione di libere, seguita dalle Qualifiche Sprint, mentre sabato saranno protagoniste la Sprint e le qualifiche del Gran Premio. La gara, sulla distanza di 52 giri, scatterà domenica alle 16:00 italiane.

La classifica Mondiale dopo il GP d’Austria

Kimi Antonelli comanda la classifica Mondiale con un vantaggio di 40 punti su George Russell. Lewis Hamilton occupa la terza posizione con un distacco di 46 punti. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris occupano la quarta e quinta piazza a 1 punto di distanza tra di loro. Charles Leclerc è sesto, a pari punti con Norris (79 pt). Max Verstappen (73 pt) e Isack Hadjar (42 pt), occupano la settima e ottava posizione. Pierre Gasly (41 pt) è nono con Liam Lawson (30 pt) a chiudere la Top 10.

La classifica Costruttori dopo il GP d’Austria

Mercedes con 302 punti occupa la prima posizione con un vantaggio di 98 punti sulla Ferrari. McLaren occupa la terza posizione con 159 punti, seguita dalla Red Bull a quota 115. Alpine chiude la Top 5 con un bottino di 57 punti.