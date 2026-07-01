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F1 | Sainz Sr: “Per Williams la strada è ancora lunga”

"La filosofia di vita deve essere quella di non arrendersi mai"

di Jessica Cortellazzi1 Luglio, 2026
F1 | Sainz Sr: “Per Williams la strada è ancora lunga”

Nonostante la Williams stia lavorando per tornare competitiva, Carlos Sainz Senior, ritiene improbabile che la scuderia di Grove possa compiere un salto di qualità significativo nella seconda parte della stagione.

Intervenuto all’inaugurazione della 400esima stazione di servizio Plenergy, di cui è ambasciatore, il due volte campione del mondo rally ha difeso il rendimento del figlio, sottolineando come Carlos stia ottenendo il massimo da una vettura che, al momento, non gli permette di ambire a risultati di prestigio.

“La filosofia di vita deve essere quella di non arrendersi mai. Nei momenti difficili bisogna avere un piano chiaro e stringere i denti. È quello che sta facendo Carlos. Sta disputando una stagione fantastica perché, con quello che ha a disposizione, non può fare di più. Soprattutto, sta dimostrando di non aver mai smesso di lottare, anche se si trova nelle retrovie”.

Carlos Sainz Sr: “Il divario è troppo grande”

Sainz Sr. ha però invitato a non aspettarsi una rimonta clamorosa da parte della Williams entro la fine del campionato.

“È evidente che la squadra migliorerà, ma il distacco dagli avversari è ancora troppo grande. Servirebbe un ritmo di crescita davvero straordinario. Forse potranno arrivare a lottare stabilmente per l’accesso alla Q2, ma difficilmente andranno oltre.”

Il 64enne ha poi espresso un’opinione più generale sull’attuale livello di competitività della Formula 1:

“Siamo passati da quella che sembrava la Formula 1 più combattuta della storia a vedere distacchi di quattro secondi. Mi auguro che, poco alla volta, Williams e il resto dello schieramento riescano a ridurre il gap, perché lo spettacolo ne trarrebbe beneficio e non vedremmo più il leader doppiare il settimo classificato”

Williams, l’ammissione di Sainz: “Abbiamo fatto un passo indietro”

Anche Carlos Sainz ha riconosciuto che la stagione della Williams si sta rivelando più complicata del previsto. Alla domanda se il team possa ambire in futuro a podi e vittorie, lo spagnolo ha ammesso che la squadra, rispetto al 2024, ha perso terreno.

“L’anno scorso avrei risposto di sì, ma quest’anno credo che abbiamo fatto un passo indietro che ci ha lasciati ancora più lontani. È un dato di fatto.”

Il pilota resta comunque fiducioso sul progetto a lungo termine.

“Se si lavora nel modo giusto, come hanno dimostrato Red Bull, Mercedes negli anni scorsi e McLaren più recentemente, nel giro di qualche stagione si può arrivare a lottare per le vittorie. Ma servono le persone giuste e l’ambiente giusto”.

Infine, lo spagnolo ha respinto l’etichetta di pilota che sopperisce alla mancanza di talento esclusivamente con il duro lavoro.

“Mi dà fastidio quando si semplificano troppo le cose. Però non mi dispiace essere considerato uno che lavora duramente. Anzi, mi lusinga: preferisco essere visto come un grande professionista piuttosto che come uno scansafatiche”.

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