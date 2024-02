Aston Martin AMR24 | Parte la ventunesima stagione di Alonso in Formula 1

Questa mattina è stata presentata la AMR24, la nuova vettura che l’Aston Martin porterà in pista nel mondiale che sta per iniziare. La squadra inglese, dopo gli otto podi del 2023, conquistati tutti con Alonso è chiamata quantomeno a confermarsi nelle zone alte della classifica, considerando la flessione netta avuta nella seconda metà dello scorso campionato. Per il campione del mondo spagnolo è l’inizio della ventunesima stagione in Formula 1, la seconda vestito di verde, e alla soglia dei 43 anni vuole ancora emozionare ed emozionarsi, cercando di lottare al top con una squadra che l’anno scorso ha dimostrato di saper crescere.

“Sono orgoglioso di questa squadra e di ciò che è stato realizzato in così poco tempo – ha detto Fernando. Non sono stati fatti progressi solo in pista, ma bisogna sottolineare gli investimenti in tutte le aree dell’AMRTC. Questa sensazione che si vive a inizio stagione è sempre gradevole, sarà la mia ventunesima da pilota di Formula 1. Tutto il team ha lavorato senza sosta per preparare la AMR24 per questo mondiale, ma ci sono così tante domande alle quali si dovrà dare risposta nei test e nelle prime gare. Sono contento di continuare la mia avventura vestito di verde”.