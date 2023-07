DIRETTA F1 | Gran Premio di Gran Bretagna: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Live Gran Premio di Gran Bretagna – Buon pomeriggio, siamo live dal circuito di Silverstone per il commento del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. A partire dalle 16:00 inizieremo il live della gara, della durata di 52 giri. Dalla prima casella della griglia di partenza partirà Max Verstappen con Lando Norris a chiudere la prima fila. Dalla seconda fila, scatteranno Oscar Piastri e Charles Leclerc, inseguiti da Carlos Sainz e George Russell. In quarta fila troviamo Lewis Hamilton e Alexander Albon e a chiudere la TOP 10, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Valtteri Bottas è stato squalificato poiché la sua vettura non è stata in grado di fornire un campione di carburante.

GP GRAN BRETAGNA: DIRETTA GARA A PARTIRE DALLE 16:00