F1 | GP Stati Uniti, Verstappen svetta nell’unica sessione di prove libere ad Austin

F1 risultati prove libere GP Stati Uniti – Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondale 2023 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull, nonostante i pochi set di gomme a disposizione a causa del format Sprint (le squadre hanno scelto di risparmiare gomme soft per domani e dopodomani) e i tanti dossi presenti al Circuit of the Americas, è riuscito ad ottenere il crono più veloce (1’35″912) nell’ora di lavoro andata in scena questa mattina, staccando di circa un decimo e mezzo la Ferrari di Charles Leclerc, autore comunque di un gran tentativo con gomme medie. Un riscontro interessante che il monegasco proverà replicare questo pomeriggio nelle qualifiche.

Terza posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton, apparso comunque competitivo a bordo di una W14 dotata di diversi aggiornamenti tecnici, soprattutto nella zona del fondo, seguito da Sergio Perez, Kevin Magnussen – autore di un buon crono con una Haas che ha presentato una VF-23 totalmente rivista nel design – e George Russell. Chiudono la graduatoria della top dieci Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

Mattinata a rilento per l’Aston Martin, visto che Lance Stroll e Fernando Alonso hanno patito dei problemi che non hanno permesso alla squadra di completare tutto il programma di lavoro previsto per le libere. Una condizione che ovviamente non aiuterà la squadra in vista del proseguo di questo fine settimana. Appuntamento alle 23.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza del Gran Premio che scatterà domenica sera alle 21.00, sempre con diretta su Sky e NowTV.