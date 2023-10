DIRETTA F1 | GP Messico 2023: Live Prove Libere 1 [LIVE TIMING E FOTO]

DIRETTA GP MESSICO – Amici di Motorionline, buonasera, siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo Hermanos Rodriguez dove, a partire dalle 20:30 inizieremo la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico, quartultima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Con il mondiale piloti e costruttori assegnati a Max Verstappen e alla Red Bull, la lotta resta aperta per la seconda posizione in campionato tra Mercedes e Ferrari, separate da 22 punti.

Vi ricordiamo che il secondo turno di libere si disputerà a mezzanotte.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA