GP Messico, risultati prove libere 1: Verstappen subito al comando

GP Messico – Si è concluso il primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico, presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il più veloce al termine della sessione, è stato Max Verstappen, autore del miglior tempo in 1:19.718. Il tre volte campione del mondo ha preceduto la Williams di Alex Albon e l’altra Red Bull dell’idolo di casa, Sergio Perez.

Quarta posizione per la McLaren di Lando Norris, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc che non è al massimo della sua forma fisica a causa di un’infezione in bocca. Sesto Oscar Piastri su McLaren a precedere Carlos Sainz, che ha dovuto sostare ai box per un problema idraulico. Ottavo tempo per l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, con l’Alpine di Pierre Gasly e l’Aston Martin di Lance Stroll a chiudere la TOP 10 dei tempi.

L’appuntamento in pista riprende a mezzanotte con il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Messico.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP1) 🏁 That's a wrap for our first session of the weekend! Verstappen goes quickest, but Albon keeps him honest 👀#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Eek2VEanm6 — Formula 1 (@F1) October 27, 2023