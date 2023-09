DIRETTA F1 | GP Giappone 2023: Live Qualifiche [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Giappone Qualifiche- Tutto pronto a Suzuka per la sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo aver segnato il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di libere, Max Verstappen andrà a caccia di una pole position quanto mai importante per lasciarsi alle spalle la pesante e inattesa debacle di Singapore. Per farlo, però, dovrà piegare la resistenza della McLaren, apparsa veloce questa mattina non solo con Lando Norris, ma anche con Oscar Piastri.

Un passo indietro la Ferrari e la Mercedes, le quali quasi certamente si daranno battaglia per un piazzamento in seconda fila con Sergio Perez, apparso in netto svantaggio nel confronto con il compagno di scuderia (il distacco da Verstappen, questa mattina, era superiore ai sette decimi). Da seguire inoltre le sfide a centro-gruppo, in particolare per i piazzamenti all’interno della top dieci, quanto mai importanti per la gestione della strategia in una gara che si preannuncia provante sul piano fisico e su quello del degrado gomme.

