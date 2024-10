F1 | Marko: “Antonelli è un potenziale crack, ma è prematuro confrontarlo con Verstappen”

F1 Marko Antonelli – Anche Helmut Marko si è aggiunto alle tante voci che circolano sul prossimo debutto di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 con la Mercedes.

Intervistato da Motorsport-Total.com, il consulente della Red Bull non ha nascosto la propria ammirazione per il talento emiliano, sottolineando che, alla luce di quanto mostrato in Formula Regional e in Formula 2, Antonelli potrebbe rivelarsi una promettente “rivelazione” nel medio-lungo termine.

Tuttavia, Marko ha invitato stampa e addetti ai lavori a essere prudenti, ribadendo che un confronto con Max Verstappen, al momento, sarebbe “prematuro e rischioso per la carriera del ragazzo”. Antonelli, ricordiamo, è già stato confermato da Toto Wolff per la stagione 2025 di Formula 1, dove prenderà il posto di Lewis Hamilton alla guida della futura W16.

Marko e il confronto Antonelli-Verstappen

“La velocità di Kimi Antonelli mi ha impressionato, ma ad oggi è prematuro confrontarlo con Max Verstappen. Max è Max, mentre Kimi deve ancora dimostrare tutto in Formula 1. I progressi di Andrea sono stati rapidi, anche grazie ad una serie di buoni risultati tra Regional e Formula 2, ma serve tempo prima di sbilanciarsi sul futuro che lo aspetta. Kimi era nei nostri radar in passato, ma purtroppo non possiamo avere tutti i giovani più interessanti”.