Dai circuiti alla moda: Lewis Hamilton sarà co-Presidente del Met Gala 2025

Hamilton Met Gala 2025 – Lewis Hamilton ha ricevuto un prestigioso incarico come co-presidente del Met Gala 2025, un evento che celebrerà lo stile Black dal XVIII secolo ai giorni nostri. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha espresso grande onore per questa nomina, sottolineando il suo impegno nel dare voce a chi spesso viene trascurato. Hamilton collaborerà con celebrità del calibro di LeBron James, Pharrell Williams, Colman Domingo, A$AP Rocky e la direttrice di Vogue, Anna Wintour, per realizzare un’esposizione intitolata “Superfine: Tailoring Black Style”. L’evento si terrà il 5 maggio 2025, il giorno successivo al Gran Premio di Miami.

Mentre il britannico è concentrato a concludere in grande stile la sua esperienza con la Mercedes, prima di unirsi alla Ferrari nel 2025, sta anche ampliando la sua influenza nel mondo della moda. Recentemente ha celebrato il suo 350° Gran Premio ed è stato protagonista di una campagna per Dior. Ora, con il suo nuovo ruolo al Met Gala, Hamilton avrà l’opportunità di mettere in luce le influenze e la creatività della comunità Black attraverso la moda.

Hamilton, tra pista e moda al Met Gala 2025

Da sempre impegnato nella rappresentanza delle comunità emarginate, il sette volte iridato ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di essere uno dei co-presidenti del Met Gala 2025. Questo tema mi tocca particolarmente… La moda è stata la mia forma di libertà dalle convenzioni”. Ha inoltre evidenziato il valore della moda come forma di resilienza, in particolare per le persone di origine africana, sottolineando l’importanza di esplorare e amplificare voci che non sempre ricevono il giusto riconoscimento. Il Met Gala 2025 sarà un’importante occasione per celebrare il contributo delle persone di colore alla moda e Hamilton, con la sua passione e impegno, si propone di essere un portavoce di questa eredità culturale.