Mario Andretti sogna un’altra occasione al volante di una vettura di Formula 1

Formula 1 – Mario Andretti, leggendario pilota italo-americano, a 84 anni non ha perso la sua passione per la Formula 1 e spera ancora di avere un’altra opportunità per mettersi al volante di una vettura di F1. L’ultima volta che “Piedone” ha guidato un’auto di Formula 1 risale al 2022, durante il Gran Premio degli Stati Uniti, quando ebbe l’occasione di pilotare una McLaren MP4/28 sul Circuit of the Americas, accanto al CEO della McLaren, Zak Brown, a bordo di una MP4/27.

Riflettendo su quell’esperienza, Andretti ha espresso un mix di gratitudine e insoddisfazione. “Devo essere sistemato correttamente questa volta per farlo nel modo giusto. Ringrazio ancora Zak Brown per avermi dato quell’opportunità, ma avremmo dovuto prenderci più tempo per preparare tutto come si deve”, ha detto l’ex pilota statunitense, riferendosi alla configurazione dell’auto, che secondo lui non era ideale. “Era come stare in una gelatina. Non sono riuscito a ottenere la soddisfazione che cercavo ed è un peccato.”

Nonostante l’età avanzata, l’entusiasmo di Andretti per la guida di una Formula 1 rimane intatto. Alla domanda se fosse disposto a tornare al volante, il campione del mondo del 1978 ha risposto con un sorriso: “Sì, certo. È quello che vogliamo”, Il desiderio di Andretti di tornare in pista dimostra che la passione per le corse non conosce limiti di età e la sua determinazione è una testimonianza del suo amore per lo sport che lo ha reso una delle figure più iconiche nella storia della Formula 1.