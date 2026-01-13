Formula 1 | Cadillac presenta la livrea “one shot” per i test di Barcellona

Cadillac ha compiuto un nuovo passo verso il suo ingresso in Formula 1 presentando una livrea in edizione speciale destinata ai primi test pre-stagionali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. La veste grafica accompagnerà la monoposto nelle prime uscite ufficiali in pista, segnando l’avvio operativo di un progetto che punta a costruire basi tecniche e identitarie in vista del debutto nel campionato.

La presentazione è avvenuta a Detroit, nella nuova sede centrale di General Motors, durante un evento legato all’inaugurazione del quartier generale del gruppo. La vettura resterà esposta al pubblico anche al Salone dell’Auto di Detroit fino al 25 gennaio, inserendosi in un contesto celebrativo che lega il ritorno del marchio al vertice del motorsport alla tradizione industriale della città.

Cadillac ha descritto la livrea come “un design audace ma rigoroso, creato appositamente per le esigenze dello sviluppo pre-stagionale”, sottolineando come “in Formula 1, le livree per i test tradizionalmente aiutano a mascherare i dettagli aerodinamici in vista della competizione, proprio come i prototipi mimetizzati nel mondo automobilistico, pur esprimendo l’identità del marchio”. Una scelta che risponde quindi a necessità tecniche, senza rinunciare a una chiara riconoscibilità visiva.

Il presidente di General Motors, Mark Reuss, ha evidenziato il significato simbolico e strategico dell’iniziativa: “La nostra nuova livrea per i test celebra la tradizione del design di Detroit e la potenza del team globale Cadillac di Formula 1, mantenendo al contempo segreti i nostri progetti. Il test di Barcellona è solo l’inizio. Non vediamo l’ora di condividere la nostra livrea ufficiale da gara con i fan di tutto il mondo il mese prossimo”. La livrea definitiva verrà infatti svelata l’8 febbraio, durante uno spot pubblicitario trasmesso nell’intervallo del Superbowl, scelta che riflette l’ambizione di raggiungere un pubblico globale.

Sulla stessa linea si è espresso Dan Towriss, CEO di Cadillac, che ha rimarcato l’approccio innovativo del progetto: “Il team Cadillac di Formula 1 è impegnato nell’innovazione dentro e fuori dalla pista. TWG, in collaborazione con General Motors, ci permette di ripensare le convenzioni e presentare il team in modi nuovi e audaci. Presentare la nostra livrea da gara durante la trasmissione televisiva di un campionato mondiale sfida le convenzioni e porta Cadillac Formula 1 a un pubblico globale. Insieme a questa livrea speciale per i test, disegnata dagli studi di progettazione GM, rendiamo omaggio alla tradizione automobilistica, guardando al futuro, verso la stagione 2026”.