Zak Brown, improvviso ribaltone in Andretti Acquisition: si dimette come CEO dopo un solo mese

Andretti Brown – Zak Brown ha lasciato la carica di amministratore delegato di Andretti Acquisition Corp. II, sorprendendo molti nel settore, soprattutto considerando che il CEO di McLaren aveva assunto l’incarico solo un mese prima. La sua decisione è arrivata poco dopo la creazione della società, un progetto avviato a inizio settembre da Michael Andretti e Brown, insieme ad altri partner, con l’obiettivo di acquisire o fondersi con imprese già esistenti tramite una SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Le aspettative iniziali erano che Brown e Andretti, con la loro esperienza nel motorsport, utilizzassero questa piattaforma per investire in aziende legate al mondo delle corse. Tuttavia, il coinvolgimento di Brown in questa iniziativa si è concluso rapidamente e senza preavviso. Il motivo della sua decisione rimane incerto, anche se la Camera di Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato una dichiarazione chiarendo che la sua uscita non è stata causata da disaccordi con la gestione o il consiglio di amministrazione.

Il comunicato rilasciato afferma: “Il 30 settembre 2024, Zakary C. Brown si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione di Andretti Acquisition Corp. II e ha cessato di far parte del comitato per la retribuzione del Consiglio. L’uscita del Sig. Brown non è stata il risultato di un disaccordo con la gestione o il consiglio su questioni relative alle operazioni, politiche o pratiche della società.”

La decisione di Brown ha sollevato numerose speculazioni, ma una possibile spiegazione risiede nella natura delle SPAC. Questi veicoli finanziari offrono agli investitori la possibilità di ritirare i loro fondi se decidono di non procedere con la fusione o acquisizione pianificata. Al momento, il futuro di Andretti Acquisition Corp. II resta incerto, mentre Brown continua nel suo ruolo di CEO di McLaren, concentrandosi sui progetti ambiziosi del team britannico, in Formula 1 e oltre.