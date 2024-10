F1 | Sainz: “Ho tutto per diventare campione del mondo”

Ancora poche gare e Carlos Sainz lascerà Maranello dopo quattro stagioni insieme per passare alla Williams. Il pilota spagnolo, intervistato da “The Strait Times” ha ammesso che non rinuncia al sogno di vincere il titolo in quanto ritiene di avere tutte le carte in tegola per farlo, macchina permettendo.

“Voglio diventare presto campione del mondo e so di avere tutte le caratteristiche necessarie per riuscirci. Se un giorno mi daranno una macchina giusta, nel posto giusto e al momento giusto, sarò in grado di vincere”.

L’obiettivo per il 2025 tuttavia, è molto più realistico in quanto Sainz è consapevole di mettersi al volante di una macchina sulla quale c’è molto da lavorare ma come detto recentemente da James Vowles, team principal del team di Grove, la prossima stagione per lo spagnolo sarà per lo più un anno di transizione in ottica 2026 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

“Ho un obiettivo molto grande per il futuro: far crescere la Williams e riportare il team alla vittoria ma i miei occhi sono sempre puntati sugli obiettivi a breve termine”.