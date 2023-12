WEC | Ferrari, Kubica e la scelta AF Corse

Nel 2024 Robert Kubica sarà un pilota Ferrari. Il polacco infatti ha firmato un contratto con AF Corse e sarà al volante della terza 499P Hypercar numero 83. L’ex pilota di Formula 1, condizionato in carriera nel 2011 dal terribile incidente nel Rally di Andora senza il quale sarebbe diventato alfiere di Maranello a partire dalla stagione 2012, è proiettato a questa nuova sfida che lo vedrà scendere in pista alla guida di una vettura del Cavallino. Kubica ha già avuto modo di testare la Ferrari nei test che si sono svolti nelle scorse settimane a Imola ed è reduce da un’ottima annata, dove ha conquistato il campionato nella classe LMP2 con l’equipaggio 41 del Team WRT.

“Ho scelto AF Corse Ferrari e spero di aver preso la decisione giusta – ha dichiarato Kubica, intervistato da WP Sportowefakty – Questo potrà essere verificato solo nella prossima stagione. È facile giudicare in anticipo, ma nel motorsport non si può mai essere sicuri. Se questo è un capitolo successivo rispetto a quello non realizzato nel 2012? No. Questo è un capitolo completamente nuovo. Questo capitolo del 2011 e del 2012 per me è chiuso. Una delle cose più difficili quando mi guardo indietro è accettare di non essere mai salito al volante di una macchina rossa di F1. Adesso passo all’Hypercar rossa. Sarà anche una macchina Ferrari, ma è completamente diversa. Sono in una fase diversa della mia carriera e della mia vita. È sicuramente qualcosa di speciale per me, ma quando indosso il casco non ci penso”.

Kubica poi, discutendo sulla scelta che lo ha portato a sposare il progetto AF Corse, ha detto: “Molti fattori. In queste discussioni ci concentriamo sul fatto che ho scelto tra loro e JOTA, perché i media ne hanno parlato. In effetti, qualche tempo fa, la cosa più vicina a cui sono arrivato è stata quella di una squadra completamente diversa il cui nome non è mai apparso sui media. Mi è sempre piaciuto lavorare in silenzio. I primi discorsi su Ferrari sono iniziati a luglio. Poi il progetto di fornire un’auto in più è taciuto, ma una volta tornato ho scommesso su di loro”.