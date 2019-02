Test F1 | Mercedes, Hamilton: “La competizione è molto forte”

Il cinque volte campione del mondo, ha concluso la prima settimana di test pre-stagionali, con il quinto tempo, registrando il suo miglior crono in 1.17.977. Ricordiamo che la Formula 1 tornerà in pista la prossima settimana per la seconda tranche di test, sempre sul circuito del Montmelò. Ecco le dichiarazioni di Lewis Hamilton:

“Questa mattina faceva freddo ed è stato un po’ difficile per tutti con le gomme ma in generale la macchina oggi è andata meglio e ci stiamo avvicinando. Però, dobbiamo continuare a scavare in profondità, analizzare i dati e le modifiche che stiamo apportando. L’affidabilità è stata davvero consistente, questo è il risultato di tutto il lavoro svolto da tutti in fabbrica, ma dobbiamo continuare a spingere perché la competizione è molto forte. E’ stata una buona settimana, siamo riusciti a completare il nostro programma ed è stato bello incontrare i fans. Non vedo l’ora di tornare la prossima settimana”.