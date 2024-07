F1 | Red Bull, Verstappen: “Non mi tiro indietro dalla battaglia, ma la situazione è complicata”

È sempre più una Red Bull “verstappicentrica”, ed anche all’Hungaroring l’olandese si è preso sulle spalle la squadra portandola fino alla terza posizione in qualifica. Basti vedere dov’è Sergio Perez, ancora una volta disastroso e protagonista di un incidente che lo ha costretto all’eliminazione nella prima manche, per rendersi conto – qualora ce ne fosse bisogno – della grandezza dell’olandese che ha dovuto superarsi arrivando vicinissimo al duo McLaren che ha dominato il sabato pomeriggio magiaro.

Verstappen ha pagato solamente 46 millesimi dalla pole di Lando Norris, con il campione del mondo in carica che ha esternato tutta la sua frustrazione al termine del primo tentativo in Q3 sbattendo in modo violento le mani sul volante e decidendo di non scendere in pista nel secondo tentativo (non avrebbe comunque potuto sfruttare un set di soft nuove, come gli altri top).

“Ci ho provato per tutto il weekend, ma siamo un pochino dietro e penso che questo si sia ripetuto anche in qualifica – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Ho cercato di arrivare il più vicino possibile, purtroppo non è stato sufficiente. Non è possibile indicare un solo motivo, mi sarebbe piaciuto avere più aderenza. Comunque siamo terzi, molto vicini, spero che domani la macchina vada bene in gara in modo da rimanere attaccati alle McLaren e vedere cosa riusciremo a fare”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Mi piace la competizione, però mi piacerebbe essere davanti ma al momento siamo noi ad inseguire. Siamo reduci inoltre da alcuni weekend difficili. Sicuramente non mi tiro indietro dalla battaglia ma la situazione è un pochino complicata. Se posso recuperare domani? Vediamo, nelle ultime gare la McLaren è andata molto bene. Domani, rispetto al fresco di oggi, sarà diverso e spero che questo ci aiuti”.