F1 | Crisi Perez, Wache: “Stiamo cercando di aiutarlo il più possibile”

Sergio Perez sta vivendo un periodo di estrema difficoltà iniziato, ironia della sorte, dal rinnovo contrattuale ufficializzato ad inizio giugno dalla Red Bull. da quel momento l’alfiere della Red Bull ha infatti iniziato un vortice negativo di prestazioni che lo ha portato ad allontarsi dalle primissime posizioni ottenendo come migliori risultati due settimi posti tra Austria e Ungheria. Nonostante risultati sotto le attese la Red Bull, come ha dichiarato recentemente il direttore tecnico Pierre Wache, continua a credere nel talento di Checo.

Nonostante la fiducia su Perez esternata da Wache, non vanno dimenticare le parole di Marko che sabato scorso dopo l’incidente del messicano in qualifica ha sottolineato come il futuro del messicano verrà deciso dopo la trasferta di Spa che aprirà la pausa estiva.

“Penso che stiamo cercando di capire quali sono le sue difficoltà o con le caratteristiche e il setup che potrebbero aiutarlo – ha dichiarato Wache ai microfoni di F1 TV, citato da Formula1.com, nel weekend dell’Hungaroring – Come lo comprendiamo possiamo trasferirlo nell’assetto e nello sviluppo dell’auto”.

Il direttore tecnico della Red Bull, continuando a parlare di Perez e di eventuali problematiche legate all’assetto vettura, ha detto: “Oggigiorno è tutto collegato. Il numero di test che puoi fare e il numero di gomme nuove che hai in una sessione sono limitati, è difficile intravedere una strada solamente con questi aspetti. Se fosse così semplice l’avremmo risolto tempo fa, ma cerchiamo di aiutarlo il più possibile così come ci stanno provando gli ingegneri che lavorano con lui. Se abbiamo fiducia in lui? Sicuro, altrimenti non sarebbe lì”.