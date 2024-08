Ferrari | Vasseur: “Weekend difficile, l’importante è non andare via a mani vuote”

Come volevasi dimostrare, la Ferrari sta facendo molta fatica a Zandvoort. Le difficoltà sono emerse anche in qualifica, con Leclerc sesto e quindi in terza fila. Tutto sommato, era la posizione che ci si aspettava dal monegasco, considerando anche la giornata negativa di Hamilton. E’ andata peggio invece a Sainz, undicesimo e quindi fuori in Q2. Lo spagnolo però è parzialmente giustificato per via del fine settimana obiettivamente difficile vissuto finora, nel quale non ha avuto di fatto la possibilità di girare sull’asciutto prima della Q1 dopo il problema al cambio avuto ieri nella seconda sessione di prove libere, l’unica affrontata dai piloti con le slick.

“Ci aspettavamo un fine settimana difficile qui a Zandvoort – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. L’anno scorso questa è stata una delle nostre gare peggiori, soprattutto a causa della configurazione della pista, e in più qui non abbiamo portato alcun aggiornamento sulla vettura. In definitiva, ci siamo assicurati una buona posizione in griglia con Charles e domani avremo la nostra chance di lottare per dei buoni punti, anche se un piazzamento sul podio sarà difficile da conquistare a meno che non succeda qualcosa davanti. Sappiamo che è importante portare a casa più punti possibile, perché finora abbiamo visto che in questa stagione i valori tra le squadre possono variare se si incappa in un fine settimana difficile come quello che stiamo vivendo qui noi: per questo è importante non andare via a mani vuote”.

“Arriveranno piste più adatte a noi nelle restanti gare e presto faremo progressi anche con gli aggiornamenti sulla monoposto. Per quanto riguarda Carlos, chiaramente per lui è stato ancora più difficile, dato che è entrato in qualifica senza poter fare nemmento un giro con la gomma Soft. Questo fattore, in una Formula 1 nella quale i distacchi sono così piccoli, ha significato mancare l’accesso al Q3 per meno di un decimo. Mi aspetto che domani in gara prenda raipidamente confidenza e possa essere protagonista di una buona domenica. Stasera vedremo cosa possiamo fare per aiutarlo in termini di strategia e gomme”.