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F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Tutto in equilibrio, McLaren e Red Bull sembrano forti”

Russell: "La penalità rende tutto più difficile"

di Peppe Marino6 Novembre, 2026
La Mercedes ha chiuso il venerdì di Interlagos con Kimi Antonelli primo nei tempi a in FP2, dopo il secondo posto in FP1, e George Russell quarto. Entrambi i piloti hanno usato la Soft nei long run, con prestazioni competitive. Andrew Shovlin segnala bloccaggi dei freni e margini di miglioramento sul bilanciamento
F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Tutto in equilibrio, McLaren e Red Bull sembrano forti”

Anche a Interlagos, come nelle ultime gare, il venerdì ha mostrato diverse squadre di vertice competitive, sia sul giro singolo che nei long run. Kimi Antonelli ha chiuso al comando i tempi a basso carburante in FP2 con la sua Mercedes, dopo il secondo posto in FP1. George Russell non è lontano, quarto, in un gruppo di vetture staccato di qualche decimo dal compagno di squadra. A Brackley la speranza è che il distacco possa ridursi sabato, con temperature diverse e la possibilità di pioggia.

Il passo gara: tre mescole diverse tra i primi

Il quadro dei long run è apparso altrettanto interessante, con tutte e tre le mescole utilizzate dalle vetture di vertice. Antonelli e Russell hanno scelto la Soft e sono apparsi competitivi rispetto agli altri piloti sulla stessa gomma. La Red Bull di Max Verstappen si è distinta sulla Medium, mentre la McLaren di Lando Norris è apparsa forte sulla Hard. Le differenze tra le mescole, insieme alla possibilità di condizioni mutevoli tra sabato e domenica, aprono a un fine settimana con diverse incognite.

La scuderia di Brackley ha mostrato il ritmo più competitivo durante gli stint prolungati con la mescola Soft (C5). Kimi ha percorso diciannove giri consecutivi, con un passo iniziale di 1:14.700 e un calo graduale fino a 1:15.911, per poi stabilizzarsi intorno all’1:15; la sua media di gara è stata di 1:15.658. George, con una simulazione analoga su gomma morbida, ha completato diciassette tornate regolari tra 1:14.462 e 1:16.340, chiudendo con una media di 1:15.823.

Antonelli: “Progressi tra FP1 e FP2”

Antonelli ha commentato: “È stata una giornata complessivamente positiva e mi sono sentito bene in macchina, soprattutto nei giri veloci. Le condizioni erano piuttosto complicate per il basso grip e non era facile trovare il giusto bilanciamento, ma credo che tra FP1 e FP2 abbiamo fatto buoni progressi. C’è ancora da migliorare, sia sulla macchina sia sulla mia guida, quindi lavoreremo su tutto stanotte per vedere cosa troviamo per domani”.

Sul confronto con le squadre rivali ha aggiunto: “Sembra molto equilibrato davanti. McLaren e Red Bull appaiono forti, e sappiamo che la Ferrari spesso trova qualcosa in più in qualifica, quindi mi aspetto una lotta molto serrata. Anche il meteo potrebbe avere un peso: al momento è molto difficile da prevedere, quindi dobbiamo essere pronti a tutto e reagire in fretta se le condizioni cambiano. Dopo i risultati positivi del Messico mi concentro su ogni sessione una alla volta in questo weekend, ma finora mi sto divertendo. Speriamo di fare un altro passo avanti domani e di metterci in buona posizione per le qualifiche, mantenendo questa sensazione”.

Russell: “Passo gara più forte del giro secco”

Russell ha dichiarato: “Complessivamente è stato un venerdì solido. Sembriamo nella lotta, anche se tra diverse squadre di vertice tutto è molto ravvicinato. Per quanto mi riguarda il passo gara è sembrato più forte della prestazione sul giro singolo, quindi ci sono sicuramente aree su cui lavorare stanotte per trovare qualcosa in più prima delle qualifiche. La macchina non era perfetta e abbiamo del sottosterzo da correggere: c’è ancora prestazione da trovare se vogliamo lottare davanti domani”.

Sulle condizioni variabili ha spiegato: “È probabile che le condizioni cambino nel corso del weekend, quindi quello che abbiamo visto oggi non sarà necessariamente rappresentativo di ciò che troveremo domani e domenica. Sembra ci aspetti un’altra lotta molto ravvicinata, dove i piccoli margini faranno la differenza”.

Sulla penalità in griglia ha aggiunto: “La penalità di cinque posizioni che abbiamo rende il nostro compito un po’ più difficile. Mette ancora più enfasi sulla necessità di una qualifica forte, per portare la macchina il più in alto possibile in griglia prima dell’applicazione della penalità. Se riusciamo a farlo, sono fiducioso che potremo comunque metterci in una posizione per risalire e lottare vicino alla testa della corsa domenica”.

Shovlin: “Uno dei migliori venerdì degli ultimi tempi”

Andrew Shovlin, direttore tecnico di pista, ha valutato così la giornata: “È stato uno dei nostri venerdì migliori delle ultime gare dal punto di vista del passo, anche se c’è ancora margine per migliorare il bilanciamento. La FP1 è stata interessante, perché Kimi è apparso molto a suo agio sul giro singolo ma ha faticato un po’ di più nel long run, mentre George è stato molto forte nel long run ma non ha messo insieme un giro singolo altrettanto buono. Questo ci ha dato dati utili per il pomeriggio e siamo riusciti a portare gli elementi migliori di ciascun assetto nella FP2”.

Shovlin ha aggiunto: “La seconda sessione si è svolta senza intoppi e complessivamente sembriamo avere un passo discreto sia sul giro singolo sia nel long run. C’è però ancora lavoro da fare, ed entrambi i piloti trovano la macchina difficile in alcune zone. I bloccaggi dei freni sono una di queste, ed è un tema che si ripete nelle ultime gare. Vorremmo anche trovare un compromesso migliore tra il grip posteriore nelle curve veloci e l’anteriore solido di cui i piloti hanno bisogno nei tratti più lenti. Il passo è incoraggiante, ma abbiamo ancora molto su cui lavorare stanotte. Se riusciamo a rendere le macchine un po’ più semplici da gestire per i piloti e a sistemare quelle aree di bilanciamento, speriamo di poter fare un altro passo avanti domani”.

Quali risultati e sensazioni ha registrato Kimi Antonelli al termine delle prove libere del venerdì a Interlagos?
Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo a basso carburante in FP2 dopo il secondo posto in FP1. Il neocampione italiano si è detto soddisfatto dei progressi compiuti sulla Mercedes, evidenziando buone sensazioni sul giro secco e una media competitiva di 1:15.658 nello stint su gomma Soft.
Quali differenze operative sono emerse nei programmi sul passo gara dei top team?
I long run hanno mostrato scelte strategiche differenziate: Mercedes è apparsa estremamente competitiva sulle coperture Soft (C5) con Antonelli e Russell, mentre la Red Bull con Verstappen si è distinta sulla gomma Media e la McLaren con Norris ha fatto registrare ottimi riferimenti cronometrici sulla mescola Hard.
Quali criticità di assetto e guidabilità sono state evidenziate da George Russell?
George Russell ha dichiarato che la monoposto soffriva di sottosterzo, trovando il passo gara più solido rispetto alla prestazione sul giro singolo. Il britannico ha sottolineato l’importanza delle qualifiche, dovendo scontare una sanzione di cinque posizioni in griglia che lo costringerà a una gara di rimonta.
Quali sono gli aspetti tecnici da affinare secondo il responsabile Andrew Shovlin?
Andrew Shovlin ha definito il venerdì come uno dei migliori della stagione, evidenziando tuttavia la necessità di risolvere i ricorrenti bloccaggi in frenata. Il team cercherà di trovare il corretto equilibrio tra il grip posteriore nei tratti veloci e la precisione dell’anteriore nelle curve più lente.
Quali insidie ambientali e competitive si prevedono per il prosieguo del weekend in Brasile?
Sia Antonelli sia Russell prevedono una lotta serrata a causa dell’equilibrio tra i primi quattro team, citando i possibili exploit della Ferrari sul giro secco. A rendere incerto il fine settimana saranno le variazioni di temperatura e le elevate probabilità di pioggia per sabato e domenica.

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