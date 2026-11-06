F1 GP Brasile | Ferrari, Vasseur: “Ho parlato con Hamilton e Leclerc, devono rispettarsi a vicenda”

La Ferrari deve necessariamente risolvere i problemi venuti a crearsi in Messico tra Hamilton e Leclerc. Lo scontro nelle prime curve della gara di domenica ha innescato le dure polemiche di Lewis nei confronti della gestione dei piloti e delle manovre del compagno di squadra, troppo aggressivo secondo lui, con un danno che ha riguardato anche la Scuderia e non solo il risultato dei singoli. Il team principal Fred Vasseur è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del venerdì tra le due sessioni di prove libere, e il discorso si è inevitabilmente concentrato su questa vicenda.

Vasseur e l’incontro con i due piloti

Vasseur ha confermato che il confronto interno è avvenuto nelle ultime ore, nonostante gli impegni di viaggio tra le due gare: “Lo abbiamo fatto ieri sera, perché ho dovuto volare di ritorno in Europa tra le due gare. È andata bene, è stato utile parlarne e chiarire la mia posizione e la loro. Ora voltiamo pagina e siamo concentrati sulla prossima gara”.

Sulle linee guida per il futuro, il francese ha indicato nella pressione della competizione interna la causa dell’escalation: “Le direttive sono sempre le stesse. Penso che abbiano accumulato un po’ di frustrazione, perché partono ogni weekend fianco a fianco, e questo crea un accumulo. Devono rispettarsi a vicenda: sono due piloti con uno spirito agonistico spiccato, ma devono avere rispetto l’uno per l’altro. Soprattutto devono rispettare il marchio, la squadra, le persone che lavorano a casa e in pista. Il messaggio è stato chiaro e rimarrà tale”.

Vasseur: “Non c’è stato alcun contatto”

Interrogato sul perché i due piloti abbiano corso in modo pulito in Cina e in Giappone, ma non in Messico, Vasseur ha ridimensionato la gravità dell’episodio: “’Non riescano’ è un termine un po’ duro. Non ho visto alcun contatto tra le due vetture. La cosa sta assumendo proporzioni enormi perché eravamo primo e secondo, ma non c’è stato contatto tra le auto. Non è sempre così tra due compagni di squadra”.

“Di sicuro non è stata una manovra felice, perché quando sei primo e secondo ti aspetti di restarlo, e noi non lo abbiamo fatto. Abbiamo preso la penalità, e questo ha fatto vincere la gara ad altri. Nel complesso abbiamo comunque conquistato il maggior numero di punti del weekend: avrei preferito finire in prima posizione, ma dobbiamo prenderne atto, restare calmi e procedere passo dopo passo”.

Sul paragone con l’episodio di Austin, dove Leclerc aveva duellato senza contatto, il team principal ha offerto un termine di confronto: “Non sono sicuro che Lewis abbia detto esattamente che Charles corre contro di lui con più durezza rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. Ha detto che probabilmente stava lottando con lui in modo un po’ più duro rispetto ad altri. Ma se guardi a ciò che Charles ha fatto ad Austin nel primo settore, tutti hanno detto che è stato magico, che il limite tra i due era sottilissimo, ma non è andato a scontrarsi con l’altra macchina”.

Una coppia di piloti competitiva e il rovescio della medaglia

Alla domanda se questa coppia sia una delle più impegnative della sua carriera, Vasseur ha spiegato la logica dietro la scelta della line-up: “Di sicuro abbiamo due ragazzi esperti e competitivi. Sono ormai quattro o cinque gare di fila che siamo davanti, conquistando il maggior numero di punti dopo Monza e Madrid. Poi si innesca una sorta di escalation, perché si vuole sempre vincere. Penso che sia il rovescio della medaglia di avere due piloti competitivi che scattano ogni weekend l’uno accanto all’altro. Se oggi siamo in seconda posizione è anche perché abbiamo due piloti vicinissimi, e dobbiamo saperlo gestire. È una scelta di line-up, ne traggo i lati positivi e quelli negativi, ed è mio compito gestire quelli negativi”.

“Il marchio viene prima di tutto”

Sul tema sollevato da alcuni tifosi, secondo cui il problema non sarebbe il rispetto reciproco ma la mancata collaborazione per garantire la vittoria alla Ferrari, Vasseur ha confermato l’esito dell’incontro: “Il messaggio era chiaro, e vale per la Ferrari come per ogni squadra in griglia: i piloti lavorano per il team, e la squadra viene prima di tutto. In questa situazione abbiamo fallito collettivamente, perché eravamo primo e secondo e alla fine non abbiamo vinto la gara. Significa che abbiamo sbagliato e dobbiamo reagire. La conclusione della riunione di ieri sera è stata limpida: un chiaro richiamo sul fatto che la Ferrari viene al primo posto, per il marchio, per i dipendenti e per i tifosi, e questo dobbiamo tenercelo ben stretto in mente”.

Il rapporto personale tra Hamilton e Leclerc

Sul confronto con il legame più disteso che univa Leclerc a Carlos Sainz, e sulle preoccupazioni per il linguaggio usato da Hamilton dopo la gara, Vasseur ha mantenuto riserbo: “Di questo sono stato chiaro con Lewis, e rimarrà tra me e lui. Non si può paragonare il rapporto tra Carlos e Charles, o tra Charles e Lewis, o tra Lewis e Bottas in passato, perché hanno personalità diverse. Probabilmente in termini di età ed esperienza Charles era un po’ più vicino a Carlos, ed è così che stanno le cose. Ma non chiedo loro di essere migliori amici, penso che sarebbe persino controproducente: chiedo solo che si comportino e lavorino da professionisti, tutto qui”.

A sostegno di Vasseur è intervenuto Toto Wolff, che ha ricordato la gestione del duello interno tra Hamilton e Nico Rosberg: “Fred non ha certo bisogno dei miei consigli, ma mi sembra un déjà vu, perché mi avete fatto esattamente le stesse domande per quattro anni, dal 2013 al 2016, fino al ritiro di Nico. Quando metti insieme due piloti forti, i migliori hanno il dente avvelenato e vogliono vincere a tutti i costi, ed è una situazione difficilissima da gestire, soprattutto sotto i riflettori se quelle macchine lottano al vertice”.

“Mi immedesimo in quello che Fred sta attraversando. Penso che a volte servano episodi duri, come l’ultimo, per mettere un punto fermo: è stato così anche con Nico e Lewis, quando un incidente faceva capire che quello era il limite. Forse era necessario arrivare a quell’escalation, perché si tratta del rispetto per il team, per migliaia di persone e per il marchio che lavorano insieme, ed è questo che devono tenere impresso nella mente”.

Nessuna conseguenza resa pubblica in caso di recidiva

Sul paragone con la gestione di Wolff, che a suo tempo aveva minacciato conseguenze concrete in caso di nuovi incidenti tra Hamilton e Rosberg, a Vasseur è stato chiesto quanto sia stato fermo nel colloquio di ieri sera. Il francese ha scelto la stessa riservatezza del collega austriaco: “Non sono sicuro che Toto, dieci anni fa, vi abbia rivelato esattamente il contenuto delle discussioni con Nico e Lewis, e io farò lo stesso. Abbiamo avuto il nostro confronto, che deve rimanere privato: è una questione di rispetto anche per loro e per la squadra”.

“La cosa più importante resta il messaggio, che lavoriamo per un marchio, per degli sponsor e probabilmente in primis per i dipendenti della squadra. Abbiamo avuto un ottimo recupero in termini di prestazioni, siamo tornati dopo Madrid in una forma decisamente migliore, ed è merito del lavoro della gente a casa. Dobbiamo tenere ben presente che questo non è dovuto al vento o a chissà cosa, ma al lavoro delle persone e dei dipendenti dell’azienda. Questo è stato il tono del messaggio”.