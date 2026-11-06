F1 GP Brasile | McLaren testa le nuove ali: buone indicazioni nel passo gara

L’avvio del fine settimana di gara all’Autódromo José Carlos Pace è stato all’insegna dello sviluppo per la McLaren, impegnata a valutare un pacchetto di aggiornamenti aerodinamici sulla MCL40. Le modifiche hanno interessato ali anteriori e posteriori, oltre a interventi mirati sui profili del fondo, con l’obiettivo di aumentare il carico complessivo mantenendo il bilanciamento in curva.

Durante la prima sessione di prove libere, il team di Woking ha adottato un approccio comparativo tra le diverse configurazioni. Oscar Piastri ha ceduto il volante al terzo pilota Leonardo Fornaroli, alla sua quarta apparizione stagionale nelle FP1 dopo Barcellona, Budapest e Città del Messico. Con questa partecipazione, McLaren ha completato gli obblighi regolamentari sull’impiego di debuttanti.

Le due vetture hanno aperto il turno con le rastrelliere (tubi di Pitot) per le misurazioni aerodinamiche. Lando Norris ha testato la nuova ala posteriore, mentre Fornaroli ha girato con la versione precedente per differenziare la raccolta dati. Numerosi i rientri ai box per confrontare la nuova ala anteriore con quella standard, variando l’incidenza dei flap e l’apertura del sistema attivo.

Sul fronte pneumatici, l’inglese ha iniziato con le Medium prima di passare alle Soft, firmando il miglior tempo in 1:11.717 dopo 33 giri. Fornaroli, invece, ha alternato Soft e Medium, chiudendo dodicesimo in 1:12.833 con 28 tornate completate.

Il rientro di Piastri e la seconda sessione di prove

Nella seconda sessione di prove libere, disputata nel pomeriggio, il ritorno in pista di Oscar Piastri ha segnato l’avvio del programma di lavoro del team. Entrambi i piloti ufficiali hanno iniziato montando gomme Hard, con Lando Norris che ha testato anche la nuova specifica del fondo.

Il piano di lavoro di Piastri per le simulazioni su lunga distanza ha subito una variazione a causa di una lenta foratura sul suo set di gomme Hard. Dopo la sessione di simulazione qualifica con gomma Soft, l’australiano ha proseguito i long run mantenendo la stessa copertura morbida, mentre Norris è tornato a girare sulla mescola Hard.

Nella fase conclusiva del turno, una leggera pioggia ha reso l’asfalto umido, senza però interferire con le prove. Norris ha chiuso in seconda posizione con 1:11.016, a 253 millesimi dal miglior tempo, completando 31 giri. Piastri ha terminato al quinto posto in 1:11.084, con un distacco di 321 millesimi e 32 tornate all’attivo.

La programmazione ha previsto che Lando Norris iniziasse la simulazione con la gomma Dura (C3), passando alla Soft nell’ultima fase della sessione. Nel primo stint con la mescola bianca, il pilota britannico ha mantenuto un ritmo compreso tra 1:15.058 e 1:16.100, riducendo i tempi a 1:14.253 e 1:14.723 con la gomma rossa, per una media finale di 1:15.378. Come già visto in Messico, il rendimento del britannico e della MCL40 sulla mescola hard non è affatto negativo.

Oscar Piastri ha invece completato l’intera prova con la Soft (C5), mantenendo una sequenza regolare intorno all’1:15 nei primi undici giri prima del rientro ai box, con una media complessiva di 1:15.656.

Le valutazioni dei piloti e della direzione tecnica McLaren

Lando Norris ha tracciato un bilancio della prima giornata di lavoro a San Paolo, sottolineando come le prove libere abbiano offerto segnali incoraggianti: “È stata una giornata positiva. Le FP1 sono state una piacevole sorpresa e, sebbene nelle FP2 abbiamo riscontrato qualche difficoltà in più rispetto alla Mercedes, il nostro passo relativo al resto del gruppo è parso solido. Abbiamo lavorato sugli aggiornamenti e le prime indicazioni sono incoraggianti: sembra che abbiamo guadagnato in termini di prestazioni e tempo sul giro”.

“Le novità sono progettate per garantire maggiore carico e aderenza piuttosto che modificare la guidabilità, ma possono comunque influenzare il comportamento dinamico. La vettura è risultata impegnativa da gestire quest’anno, ma oggi si è dimostrata più bilanciata. Analizzeremo tutti i dati per preparare la giornata di sabato, per la quale si attendono condizioni di pioggia intensa”.

Oscar Piastri, rientrato in pista nella seconda sessione dopo aver saltato le FP1, ha evidenziato le prime sensazioni con gli aggiornamenti: “È stata una sessione utile per iniziare il fine settimana. Le sensazioni in macchina sono buone e gli aggiornamenti mostrano riscontri positivi. Dobbiamo continuare a lavorare per ottimizzare l’assetto in vista delle qualifiche del sabato pomeriggio. C’è ancora del margine da colmare nei confronti delle vetture che ci precedono, ma nel complesso è stato un primo giorno positivo. Ringrazio Leonardo Fornaroli per il lavoro svolto nelle FP1 e per i dati forniti al team. Abbiamo molto materiale da analizzare per compiere un ulteriore passo avanti nelle sessioni rimanenti”.

Leonardo Fornaroli, impegnato nel primo turno di prove libere, ha raccontato la propria esperienza: “È stata una sessione FP1 positiva. Era la mia prima volta su questo circuito ed è stato un turno impegnativo, in particolare per la quantità di rilevamenti aerodinamici da completare nella fase iniziale. La vettura ha risposto bene e sono soddisfatto del lavoro portato a termine. Ringrazio la squadra per l’opportunità e il supporto forniti durante la stagione. Questo è stato il mio ultimo turno di FP1 dell’anno, ma proseguirò l’attività al simulatore nel ruolo di terzo pilota per le gare rimanenti del campionato”.

A chiudere la giornata, il commento di Randy Singh, Senior Director Racing di McLaren, che ha sintetizzato i dati raccolti: “È stata una giornata incoraggiante. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti, che include un’ala anteriore rivista, ha fornito riscontri in linea con le simulazioni. Entrambi i piloti sono stati competitivi fin da subito. Piastri ha ritrovato immediatamente il ritmo nelle FP2 nonostante non abbia girato al mattino in condizioni di scarsa visibilità. Fornaroli ha svolto un ottimo lavoro nelle FP1, raccogliendo dati importanti per lo sviluppo e mostrando la propria velocità su gomma usata. La vettura ha mostrato un progresso in termini di rendimento rispetto alle ultime uscite. In vista delle qualifiche i distacchi tra i team restano ridotti; lavoreremo sui dati nella notte per confermare la configurazione d’assetto finale”.