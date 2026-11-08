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F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Sono deluso, potevo vincere!”

"Contento per il risultato della squadra e del titolo costruttori, se lo meritano tutti", ha detto Kimi

di Peppe Marino8 Novembre, 2026
La Mercedes chiude il Gran Premio del Brasile in quarta e quinta posizione e conquista il titolo Costruttori per la nona volta. Antonelli, quinto, racconta una gara compromessa da problemi di stabilità dopo il passaggio alle slick, ma celebra il risultato della squadra e guarda al 2027
F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Sono deluso, potevo vincere!”

La Mercedes ha chiuso il Gran Premio del Brasile in quarta e quinta posizione, con Russell davanti ad Antonelli. La gara di Kimi è stata particolarmente complicata, soprattutto dopo il passaggio dalle intermedie alle slick, quando era convinto di avere un problema alla sospensione che non gli permetteva di restare in pista, commettendo un paio di errori nel giro di poche tornate alla curva 1. Probabilmente, la poca dimestichezza con quelle condizioni particolari non gli hanno permesso di leggere al 100% la situazione.

Il pilota italiano non è riuscito a mantenere un ritmo costante per l’intera gara, ma nonostante tutto ha avuto anche la possibilità di salire sul podio. A un certo punto, nel finale, la Mercedes gli ha ordinato di lasciare la posizione a Russell, probabilmente anche per una possibile penalità legata a un unsafe release in corsia box. Detto questo, la squadra di Brackley è comunque diventata campione del mondo Costruttori per la nona volta nella sua storia, eguagliando la Williams.

Antonelli sicuro a fine gara: “Potevamo vincere”

Subito dopo la corsa, il neo campione del mondo ha descritto il peso della delusione, bilanciata dalla soddisfazione per il risultato di squadra: “Sono molto deluso per la gara, ma sono contento per il team, perché se lo meritano. Quest’anno mi è capitata una grandissima possibilità e, grazie a loro, sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni. Riguardo alla corsa, è un peccato, perché credo che potevamo benissimo vincere”.

Il pilota italiano ha spiegato poi cosa è andato storto nella fase della gara dopo il cambio gomme: “Da quando ho montato le slick ho sentito qualcosa di strano al posteriore, soprattutto nelle curve a sinistra ad alta velocità: la macchina era molto instabile anche in curve che non dovrebbero essere un problema, per esempio le ultime due a sinistra, con il posteriore che si muoveva. Anche alla curva 1, quando ho girato lo sterzo, la macchina è partita di colpo senza darmi alcun avviso. È un peccato, perché oggi la vittoria era lì, soprattutto dopo la partenza che ero riuscito a fare”.

Una dichiarazione che richiama quanto Antonelli aveva detto nelle settimane precedenti anche sul nuovo pacchetto aerodinamico, probabilmente non ancora compreso fino in fondo e con una finestra di utilizzo molto stretta e una vettura sensibile a ogni minima variazione di approccio.

Il titolo costruttori, un traguardo per tutta la fabbrica

Nonostante la gara, Kimi ha scelto di dare spazio alla festa della squadra: “Sono estremamente deluso per la gara, ma la metterò da parte, perché oggi è una grande giornata per il team e se lo meritano tutti. Un gruppo di persone incredibile, non solo qui in pista ma anche in fabbrica, a Brackley e a Brixworth: se lo meritano tutti. Sono molto felice per loro e molto grato di far parte di questo gruppo, perché sono stati loro ad aiutarmi a realizzare il mio sogno”.

Il titolo costruttori arriva a pochi giorni dal mondiale piloti conquistato dal bolognese a Città del Messico, e completa una stagione in cui la W17 è stata la vettura da battere. Il lavoro di sviluppo si è però complicato negli ultimi mesi, con il pacchetto portato a Sepang che non ha reso come sperato e una Red Bull tornata competitiva a partire da Baku.

Una pausa per elaborare, ma l’obiettivo resta vincere

Alla domanda su come intenda vivere il periodo di pausa dopo due settimane intense, Antonelli ha mostrato voglia di tornare in pista: “Non vedo l’ora che finisca la stagione. Voglio davvero chiudere in bellezza e spero di finire con qualche altra vittoria. Tutto ciò che vogliamo è continuare a mantenere questo slancio anche nel 2027, e l’obiettivo è continuare ad avere successo”.

La stagione ha ancora tre gare, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, salvo cambiamenti di calendario. Per Antonelli, libero dal peso della classifica, sono occasioni per vincere e per aiutare la squadra a capire il nuovo pacchetto, con un occhio già alla preparazione del 2027, che il pilota considera iniziata da oggi.

Il Gran Premio del Brasile si è concluso con la Mercedes a quota nove titoli costruttori, un risultato che pareggia la Williams e consolida la storia del team di Brackley, in un anno in cui il pilota più giovane di sempre ha conquistato la corona iridata.

Quali posizioni hanno ottenuto le Mercedes nel GP del Brasile e quale traguardo ha raggiunto il team?
La Mercedes ha concluso il Gran Premio del Brasile in quarta e quinta posizione, con George Russell davanti a Kimi Antonelli. Grazie a questo risultato complessivo, la squadra di Brackley si è laureata campione del mondo costruttori per la nona volta nella sua storia, eguagliando il primato della Williams.
Quali difficoltà tecniche ha riscontrato Kimi Antonelli dopo il passaggio alle gomme slick?
Antonelli ha avvertito un’evidente instabilità al posteriore della sua monoposto nelle curve a sinistra ad alta velocità, sospettando inizialmente un guasto alla sospensione. I riparti improvvisi del retrotreno hanno causato un paio di errori alla curva 1, impedendogli di mantenere un ritmo costante fino al traguardo.
Per quale motivo Antonelli ha dovuto cedere la posizione a George Russell nel finale di gara?
Nel corso delle battute conclusive, il muretto box Mercedes ha ordinato ad Antonelli di cedere la posizione al compagno di squadra Russell. La decisione è stata presa dal team anche per tutelarsi da una probabile sanzione derivante da un’infrazione di unsafe release commessa in corsia box.
Qual è stato lo stato d’animo di Antonelli al termine della corsa a Interlagos?
Il pilota italiano si è detto profondamente deluso per la vittoria sfumata, ritenendo di avere il passo per vincere prima dei problemi riscontrati con le slick. Antonelli ha tuttavia messo da parte l’amarezza per festeggiare il titolo costruttori insieme ai tecnici di Brackley e Brixworth.
Quali sono gli obiettivi dichiarati dal neocampione del mondo per gli ultimi tre appuntamenti stagionali?
Antonelli intende affrontare le gare di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi senza la pressione della classifica piloti,con l’obiettivo di conquistare ulteriori vittorie. Il neoiridato punterà a perfezionare la comprensione dei pacchetti aerodinamici per indirizzare al meglio lo sviluppo della vettura 2027.

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Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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