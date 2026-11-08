F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Sono deluso, potevo vincere!”

La Mercedes ha chiuso il Gran Premio del Brasile in quarta e quinta posizione, con Russell davanti ad Antonelli. La gara di Kimi è stata particolarmente complicata, soprattutto dopo il passaggio dalle intermedie alle slick, quando era convinto di avere un problema alla sospensione che non gli permetteva di restare in pista, commettendo un paio di errori nel giro di poche tornate alla curva 1. Probabilmente, la poca dimestichezza con quelle condizioni particolari non gli hanno permesso di leggere al 100% la situazione.

Il pilota italiano non è riuscito a mantenere un ritmo costante per l’intera gara, ma nonostante tutto ha avuto anche la possibilità di salire sul podio. A un certo punto, nel finale, la Mercedes gli ha ordinato di lasciare la posizione a Russell, probabilmente anche per una possibile penalità legata a un unsafe release in corsia box. Detto questo, la squadra di Brackley è comunque diventata campione del mondo Costruttori per la nona volta nella sua storia, eguagliando la Williams.

Antonelli sicuro a fine gara: “Potevamo vincere”

Subito dopo la corsa, il neo campione del mondo ha descritto il peso della delusione, bilanciata dalla soddisfazione per il risultato di squadra: “Sono molto deluso per la gara, ma sono contento per il team, perché se lo meritano. Quest’anno mi è capitata una grandissima possibilità e, grazie a loro, sono riuscito a realizzare uno dei miei sogni. Riguardo alla corsa, è un peccato, perché credo che potevamo benissimo vincere”.

Il pilota italiano ha spiegato poi cosa è andato storto nella fase della gara dopo il cambio gomme: “Da quando ho montato le slick ho sentito qualcosa di strano al posteriore, soprattutto nelle curve a sinistra ad alta velocità: la macchina era molto instabile anche in curve che non dovrebbero essere un problema, per esempio le ultime due a sinistra, con il posteriore che si muoveva. Anche alla curva 1, quando ho girato lo sterzo, la macchina è partita di colpo senza darmi alcun avviso. È un peccato, perché oggi la vittoria era lì, soprattutto dopo la partenza che ero riuscito a fare”.

Una dichiarazione che richiama quanto Antonelli aveva detto nelle settimane precedenti anche sul nuovo pacchetto aerodinamico, probabilmente non ancora compreso fino in fondo e con una finestra di utilizzo molto stretta e una vettura sensibile a ogni minima variazione di approccio.

Il titolo costruttori, un traguardo per tutta la fabbrica

Nonostante la gara, Kimi ha scelto di dare spazio alla festa della squadra: “Sono estremamente deluso per la gara, ma la metterò da parte, perché oggi è una grande giornata per il team e se lo meritano tutti. Un gruppo di persone incredibile, non solo qui in pista ma anche in fabbrica, a Brackley e a Brixworth: se lo meritano tutti. Sono molto felice per loro e molto grato di far parte di questo gruppo, perché sono stati loro ad aiutarmi a realizzare il mio sogno”.

Il titolo costruttori arriva a pochi giorni dal mondiale piloti conquistato dal bolognese a Città del Messico, e completa una stagione in cui la W17 è stata la vettura da battere. Il lavoro di sviluppo si è però complicato negli ultimi mesi, con il pacchetto portato a Sepang che non ha reso come sperato e una Red Bull tornata competitiva a partire da Baku.

Una pausa per elaborare, ma l’obiettivo resta vincere

Alla domanda su come intenda vivere il periodo di pausa dopo due settimane intense, Antonelli ha mostrato voglia di tornare in pista: “Non vedo l’ora che finisca la stagione. Voglio davvero chiudere in bellezza e spero di finire con qualche altra vittoria. Tutto ciò che vogliamo è continuare a mantenere questo slancio anche nel 2027, e l’obiettivo è continuare ad avere successo”.

La stagione ha ancora tre gare, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, salvo cambiamenti di calendario. Per Antonelli, libero dal peso della classifica, sono occasioni per vincere e per aiutare la squadra a capire il nuovo pacchetto, con un occhio già alla preparazione del 2027, che il pilota considera iniziata da oggi.

Il Gran Premio del Brasile si è concluso con la Mercedes a quota nove titoli costruttori, un risultato che pareggia la Williams e consolida la storia del team di Brackley, in un anno in cui il pilota più giovane di sempre ha conquistato la corona iridata.