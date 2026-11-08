F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton: “La squadra meritava di più, me ne assumo la responsabilità”

São Paulo – È stato un gran premio complesso e sofferto per Lewis Hamilton che, nonostante una partenza incredibile, si ritrova a tagliare il traguardo da doppiato al nono posto.

Il pilota della Ferrari si era candidato, infatti, ad essere uno dei grandi protagonisti del Gran Premio del Brasile, grazie ad una grande partenza che gli fa guadagnare, in poche curve, ben dieci posizioni. La gara, però, è ancora lunga e la SF-26 sembra non riuscire a gestire al meglio le gomme intermedie, forse troppo provate proprio da quella magia in partenza. Ormai nono, Lewis comincia gradualmente a perdere posizioni, ritrovandosi velocemente di nuovo in vista del suo compagno di squadra Charles Leclerc, con cui si ritrova a lottare per la dodicesima posizione. Nella lotta, si inserisce anche la Aston Martin di Fernando Alonso, improvvisamente rinato sul bagnato e pronto a dar filo da torcere alle Ferrari. Oltre a questo, Hamilton sfiora anche la penalità, per un sorpasso su Bearman effettuato oltre i track limits – la Ferrari restituisce la posizione, scongiurando qualsiasi decisione dei commissari.

La pioggia e l’errore al pit-stop

La numero 44 continua a perdere terreno, le gomme sono andate e Lewis insiste per entrare e montare le slick, ma la pista è ancora bagnata. Il muretto del team di Maranello vuole aspettare, ma quando Hamilton rientra finalmente ai box è ormai troppo tardi per ottenere qualunque vantaggio sugli avversari, anche loro al cambio gomme. Il secondo stint continua su gomma rossa, e Hamilton si ritrova a lottare contro Williams e Racing Bulls. Nonostante la pioggia in agguato, la Ferrari lo richiama ai box per montare nuovamente mescola soft, mossa che spingerà anche il resto del gruppo a rientrare. Ci vogliono pochi giri, però, perché la pioggia arrivi, e con lei anche l’errore strategico di Sir Lewis.

La pista comincia a bagnarsi velocemente e le soft non possono più reggere. La Ferrari richiama entrambi i piloti ai box, ma a rientrare è solo Leclerc. Hamilton decide infatti di restare fuori, fidandosi del feeling con la pista. La pioggia, però, aumenta improvvisamente e in curva 1 la vettura diventa ingestibile per tutto il giro, tanto da finire in testa coda poco prima, sfiorando le barriere con l’ala posteriore. Lewis rientra così in decima posizione, e alla fine riesce a prendere la posizione sull’Audi di Hulkenberg per tagliare il traguardo in nona posizione.

Hamilton: “La decisione è stata mia, chiedo scusa al team”

“Ho fatto davvero un ottimo, un grande avvio. E pensavo che ci fosse la possibilità di ottenere qualcosa di positivo e poi le gomme sono calate quasi immediatamente man mano che la pista si asciugava, il che rende davvero difficile rimanere in pista e poi ci sono state enormi difficoltà nel portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo e farle funzionare” ha dichiarato Hamilton. a fine gara.

“L’ultime informazioni che ho avuto è che la pioggia sarebbe rimasta costante e in quelle condizioni mi sentivo abbastanza bene, avevo abbastanza grip e stavo iniziando a recuperare. Arrivavo all’ultima curva appena prima della linea dei box, però mi hanno chiesto di rientrare e per cui era abbastanza difficile in quel momento.

E e poi mi sono reso conto che pioveva sempre più nel primo settore, la prima metà del giro. Se lo avessi saputo sarei rientrato – ha ammesso Lewis parlando della seconda sosta – una volta che era alla curva uno mi sono reso conto che era molto bagnato. Per cui mi è mancato un pochino di informazione e alla fine la decisione è stata mia e chiedo scusa al team per questo, però comunque, come sempre, dobbiamo cercare di migliorare e crescere insieme”.

Hamilton: “La squadra meritava di più”

Si chiude così questa tripletta di gare che ha visto Hamilton in pole e sul podio in Messico, ma anche protagonista di diverse polemiche col compagno di squadra Charles Leclerc nel corso di questa settimana. Lewis vuole essere guida conclamata di questo team, che non ha mai imposto gerarchie nei box, causando spesso e volentieri polemiche e scontri anche con i predecessori del sette volte campione del mondo.

“Questo trittico, voglio dire, queste tre gare consecutive sono state davvero dure e impegnative per la squadra, ma hanno fatto un lavoro davvero straordinario in tutto questo e penso che oggi non abbiamo ottenuto i punti che penso che la squadra meritasse e mi assumo sicuramente parte della responsabilità per quanto successo oggi alla fine. Impariamo e andiamo avanti”.

Come è andata la partenza di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile?

Hamilton ha disputato un avvio di gara eccellente a São Paulo, guadagnando tenacemente dieci posizioni in poche curve. Tuttavia, le prestazioni delle gomme intermedie sulla sua Ferrari SF-26 sono crollate rapidamente con l’asciugarsi della pista, costringendo il pilota britannico a cedere terreno e riavvicinarsi a Leclerc.

Quali complicazioni strategiche hanno segnato la fase centrale della gara di Hamilton?

Finito nella bagarre con Leclerc e Alonso, Hamilton ha dovuto restituire la posizione a Bearman per evitare sanzioni nei track limits. La sosta ai box per montare le slick è arrivata in ritardo rispetto all’asciugarsi del tracciato, vanificando la possibilità di conquistare un vantaggio tattico sui rivali.

Perché Lewis Hamilton è finito in testacoda prima della seconda sosta?

All’arrivo della pioggia, la Ferrari ha richiamato i piloti ai box. Leclerc è rientrato, mentre Hamilton ha deciso di restare in pista con le gomme soft. Sorpreso dall’intensificarsi del bagnato nel primo settore, il britannico ha perso il controllo in curva 1, sfiorando le barriere con l’ala posteriore.

Qual è stato il risultato finale di Hamilton al traguardo di São Paulo?

Dopo il testacoda e il rientro ai box, Hamilton è scivolato al decimo posto. Negli ultimi giri il pilota della Ferrari è riuscito a scavalcare l’Audi di Nico Hulkenberg,tagliando il traguardo in nona posizione finale da doppiato, al termine di una gara particolarmente complessa.

Cosa ha dichiarato Hamilton ai microfoni al termine del GP del Brasile?

Hamilton ha chiesto scusa al team assumendosi la responsabilità per il ritardato cambio gomme, lamentando una carenza di informazioni sul meteo nel primo settore. Il pilota britannico ha aggiunto che la squadra avrebbe meritato più punti, sottolineando il duro lavoro svolto durante la difficile tripletta di gare.

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